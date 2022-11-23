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İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

D-100 kara yolunun Şişli ilçesi Mecidiyeköy kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 8 kişi yaralandı.
İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Mecidiyeköy mevkisinde Ankara istikametinde süratli bir şekilde ilerlediği iddia edilen otomobil, önce bir ticari taksiye çarptı. Duramayan otomobil sürücüsü ticari taksiye çarptıktan sonra otoyolda, başka bir kazadan dolayı yavaşlayan araçlara da çarparak zincirleme kazaya sebep oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kara yolunu trafiğe kapatırken itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Kazaya 12 araç karıştı, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan 1’i bebek 8 kişi sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda uzun bir araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından kara yolu yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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