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İstanbul'daki bazı üniversitelerde kar yağışı nedeniyle sınavlar ertelendi

İstanbul'daki bazı üniversiteler, kar yağışı ve ulaşım sorunları nedeniyle yapılması planlanan sınavları erteleme kararı aldı.
İstanbul'daki bazı üniversitelerde kar yağışı nedeniyle sınavlar ertelendi

İstanbul Üniversitesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Valilik ve Meteorolojiden alınan yeni bilgilere göre 26-28 Ocak arasının kar yağışı ve ulaşım açısından riskli olarak değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, üç gün içinde yapılacak sınavların ertelendiği kaydedildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi de olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen sınavların 31 Ocak-4 Şubat tarihlerinde, Marmara Üniversitesi 31 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi ise 27 Ocak Perşembe günü yüz yüze yapılması planlanan İngilizce Yeterlilik Sınavının 31 Ocak Pazartesi gününe ertelendiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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