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İstanbul'daki Faslıların çeyrek final sevincinden görüntüler
İstanbul'daki Faslıların çeyrek final sevincinden görüntüler
KATAR’daki 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda, Fas’ın İspanya’yı penaltılarla eleyerek çeyrek finale çıkması İstanbul’da coşkuyla kutlandı. İstikla Caddesi Faslı taraftarlarla doldu taştı
07 Aralık 2022 Çarşamba 08:02
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.