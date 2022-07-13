İstanbul'daki kurban pazarları toplanıyor

İstanbul'un birçok ilçesinde kurulan kurban pazarları toplanırken, belediye ekipleri temizlik çalışması yapıyor.

Kentin birçok noktasında bulunan pazarlarda günlerdir süren satış yoğunluğu, Kurban Bayramı'nın son gününde yerini sakinliğe bıraktı.

Vatandaşların kurban ibadetlerini bayramın üçüncü günü tamamlamalarının ardından kurban pazarlarında çadırların toplanmasına başlandı.

Beylikdüzü'nde kurulan kurban pazarında, belediye ekiplerince çadırların toplanması ve alanın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor.

Çalışmaya iş makineleri ve çöp kamyonları da destek veriyor.

Pazarda büyükbaş hayvanların satışı tamamlanırken, birkaç çadırda satılamayan az sayıda küçükbaş kurbanlık kaldı.

Bazı vatandaşlar, kalan küçükbaş hayvanları adak olarak satın almak için pazarı gezdi.

Sultangazi'deki kurban pazarlarında hayvanlarını satan besiciler, çadırlarını toplayarak memleketlerine döndü.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışması yaptığı pazarda, yıl boyunca adak kurban satışı yapan besiciler ise satışlarını sürdürüyor.

Bahçelievler'deki kurban pazarında da büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların satışı sona erdi.

Pazar alanındaki çadırlar toplanırken belediye ekipleri hem pazar hem de kesim alanında temizlik çalışması yaptı.