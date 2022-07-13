  • BIST 2.434,02
  • Altın 963.158
  • Dolar 17.3568
  • Euro 17.4675
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

İstanbul'daki kurban pazarları toplanıyor

İstanbul'un birçok ilçesinde kurulan kurban pazarları toplanırken, belediye ekipleri temizlik çalışması yapıyor.
İstanbul'daki kurban pazarları toplanıyor

Kentin birçok noktasında bulunan pazarlarda günlerdir süren satış yoğunluğu, Kurban Bayramı'nın son gününde yerini sakinliğe bıraktı.

Vatandaşların kurban ibadetlerini bayramın üçüncü günü tamamlamalarının ardından kurban pazarlarında çadırların toplanmasına başlandı.

Beylikdüzü'nde kurulan kurban pazarında, belediye ekiplerince çadırların toplanması ve alanın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor.

Çalışmaya iş makineleri ve çöp kamyonları da destek veriyor.

Pazarda büyükbaş hayvanların satışı tamamlanırken, birkaç çadırda satılamayan az sayıda küçükbaş kurbanlık kaldı.

Bazı vatandaşlar, kalan küçükbaş hayvanları adak olarak satın almak için pazarı gezdi.

Sultangazi'deki kurban pazarlarında hayvanlarını satan besiciler, çadırlarını toplayarak memleketlerine döndü.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışması yaptığı pazarda, yıl boyunca adak kurban satışı yapan besiciler ise satışlarını sürdürüyor.

Bahçelievler'deki kurban pazarında da büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların satışı sona erdi.

Pazar alanındaki çadırlar toplanırken belediye ekipleri hem pazar hem de kesim alanında temizlik çalışması yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TRT, özel yayınlarla 15 Temmuz kahramanlarını anacak13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:16
  • Türkiye, kuzey batı Suriye’ye insani yardımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladı13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:15
  • Osmangazi Köprüsü'nde bayramın son gününde dönüş hareketliliği13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:15
  • Kastamonu'da selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:14
  • Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden Erdoğan-Paşinyan görüşmesine destek açıklaması13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:14
  • "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:13
  • Bedelli askerlik düzenlemesini içeren Askeri Ceza Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:12
  • Sinop'ta bulunan cesedin Kastamonu'daki selde kaybolan gence ait olduğu belirlendi13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:10
  • İstanbul'daki kurban pazarları toplanıyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:09
  • BM de ‘PKK çocukları savaştırıyor’ dedi: Çocuk katilleri13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti