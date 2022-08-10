İstanbul'daki narkotik operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da geçen hafta uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyon ve denetimlerde yakalanan bin 81 şüpheliden 94'ü tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-7 Ağustos arasında uyuşturucu ile uyarıcı madde imalatı ve satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ümraniye'de düzenlenen iki ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir adres ve iki otomobilde yapılan aramalarda 72 kilo 200 gram esrar, 710 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca il genelinde, ilçe emniyet müdürlüklerinin de desteğiyle düzenlenen operasyon ve uygulamalarda da 32 kilo 699 gram uyuşturucu madde ile 91 bin 519 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çalışmaların tamamında gözaltına alınan bin 81 şüpheliden 94'ünün tutuklandığı bildirildi.