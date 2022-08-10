  • BIST 2.802,48
  • Altın 1033.584
  • Dolar 17.9566
  • Euro 18.4001
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 29 °C
»

İstanbul'daki narkotik operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da geçen hafta uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyon ve denetimlerde yakalanan bin 81 şüpheliden 94'ü tutuklandı.
İstanbul'daki narkotik operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-7 Ağustos arasında uyuşturucu ile uyarıcı madde imalatı ve satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ümraniye'de düzenlenen iki ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir adres ve iki otomobilde yapılan aramalarda 72 kilo 200 gram esrar, 710 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca il genelinde, ilçe emniyet müdürlüklerinin de desteğiyle düzenlenen operasyon ve uygulamalarda da 32 kilo 699 gram uyuşturucu madde ile 91 bin 519 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çalışmaların tamamında gözaltına alınan bin 81 şüpheliden 94'ünün tutuklandığı bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'a Ege'de suçüstü! MSB'den açıklama10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:57
  • Bakanlık harekete geçti! Otomobil satışına 6 ay 6 bin km sınırı geliyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:46
  • İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:46
  • Bakan Bozdağ açıkladı: Türkiye'nin 735 talebi reddedildi10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:10
  • Rusya Dnipropetrovsk'i vurdu: 23 ölü, 22 yaralı10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:44
  • Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den korkutan açıklama: Ölüm sayıları artıyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:07
  • Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:04
  • Gaziantep'e 40 bin metrekarelik millet kütüphanesi yapılıyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:02
  • İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00
  • Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti