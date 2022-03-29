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İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresinde ilk gün bitti! Ukrayna'dan garantör ülke talebi

Rusya-Ukrayna heyetleri, müzakereler için bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Ukrayna heyeti, görüşmenin ardından açıklama yaptı.
İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresinde ilk gün bitti! Ukrayna'dan garantör ülke talebi

Dünya bir kez daha gözünü Türkiye'ye dikti. Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ilk kez bir araya gelirken, geçtiğimiz gün, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda Rus ve Ukraynalı heyetleri dün akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi.

Heyetler saat 10.30'da aynı masada buluştu. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı yapılan müzakere yarın da devam edecek.

UKRAYNA'DAN GARANTÖR ÜLKE İSTEĞİ

Ukrayna heyeti, görüşmesinin sona ermesinin ardından açıklama yaptı. 

Heyetten yapılan açıklamada, "Garantör olarak İngiltere, Çin, ABD, Fransa, Türkiye, Almanya, Kanada, Polonya ve İsrail'i görmek istiyoruz" denildi. Güvenlik garantileri konusunda da anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi. 

Heyet adına konuşan Ukraynalı müzakereci Arakhamia, Kırım ve benzer durumdaki bölgelerin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Arakhamia ayrıca, anlaşma için Rus askerlerinin Ukrayna'dan çıkması gerektiğini vurguladı. 

Ukraynalı müzakereci Podolyak ise, "Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir" dedi.

RUSYA: BAZI MADDELERDE UZLAŞTIK

Rus heyet ise, bazı maddelerde uzlaşı sağlandığını, Dışişleri Bakanlarının bu maddeler üzerinde daha detaylı çalışacağını açıkladı.

RUSYA'DAN ASKERİ EYLEMLERİ AZALTMA KARARI

İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Görüşme öncesinde heyetle görüşen ve kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm uluslararası platformlarda iki tarafın (Rusya-Ukrayna) da hakkını, hukukunu koruyan adilane bir yaklaşım sergiledik" dedi.

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