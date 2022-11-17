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İstanbul’daki saldırının failleri zırhlı araçlarla adliyeye getirildi

İstiklal Caddesi saldırısıyla doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olarak yakalanan bölücü terör örgütü PKK/YPG’ye bağlı hücre ağındaki failler, yoğun güvenlik önlemleri altında bu sabah sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
İstanbul’daki saldırının failleri zırhlı araçlarla adliyeye getirildi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye bağlı bir hücre tarafından geçtiğimiz Pazar akşamı bombalı eylem gerçekleştirilmiş, menfur saldırıda aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı.

SURİYE'DE BİR HÜCRE ÜYESİ YAKALANDI 

Terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan 50 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlanırken, eylemde olay yerine patlayıcıyı koyan Ahlam Albashir adlı kadın teröristin çapraz sorguda verdiği ifadelerle Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de dün akşam düzenlenen operasyonda ‘Hüsam, kod adlı 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kanlı saldırıda bombacı kadın teröriste yardım ve yataklık yaptığı belirlenen ‘Hüsam’ kod adlı PKK/YPG mensubu, Türk güvenlik ve istihbarat birimlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Dün akşam yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı hücre üyesiyle birlikte eylemde doğrudan ya da dolaylı olarak parmağı olan 51 şüpheli gözaltına alınmış oldu.

ÖNCE HASTANEYE SONRA ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Azez’de yakalanan hücre üyesinin önümüzdeki günlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirilmesi beklenirken, polisteki ifade işlemleri sona eren saldırının bir numaralı faili Ahlam Albashir, bombayı kadın teröriste veren Bilal Hassan isimli firari durumdaki PKK/YPG mensubunu İstanbul’dan Edirne’ye götüren Ammar Jarkas, Albashir’i eylemden sonra Esenler’den Küçükçekmece’deki hücre evine aktaran Ahmed Jarkas ile iki teröristi olay tarihinde Esenler ilçesinden alıp Beyoğlu’na götüren Yasir El-Korali’nin de aralarında bulunduğu 50 kişi Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

İTİRAF ETTİĞİ ÇOK KRİTİK BİLGİLER VAR

İstanbul’un en kalabalık caddelerinden İstiklal Caddesi'nde sivil hedeflere yönelik yapılan saldırının kilit ismi Ahlam Albashar, dün 8 kişiden oluşan ve Arapça bilen uzman bir ekip tarafından sorgulanmıştı.

Terörle Mücadele Şubesinde çapraz sorguya alınan teröristin, Suriye’deki PKK/YPG yönetiminden verilen eylem talimatına ilişkin güvenlik birimleri için kritik öneme sahip bilgiler paylaştığı öğrenildi.

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