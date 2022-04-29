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İstanbul'dan gemiyle umre seferlerinin 2023'te başlatılması planlanıyor

Costa Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ay, “2023'te gemi ile umre seferlerini başlatmayı planlıyoruz. İstanbul-Cidde seferleri ile İslam dünyasından çok sayıda insan İstanbul’a gelerek gemi ile umreye gitme imkanı bulacak.” dedi.
İstanbul'dan gemiyle umre seferlerinin 2023'te başlatılması planlanıyor

İstanbul kalkışlı seferleri başlatacaklarını söyleyen Costa Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Ay Cruise Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, Türkiye yatırımı ve operasyonları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin kruvaziyer turizminde çok ciddi potansiyele sahip olduğunu belirten Ay, bu potansiyelin kullanılamadığını fakat bugün itibarıyla büyük bir adım atıldığını söyledi.

Ay, sadece İspanya’nın yıllık 6.5 milyon yolcuyu kruvaziyer turizmi ile taşıdığını hatırlatarak şunlara dikkati çekti:

"Bu projeyi 1.5 yıldır olgunlaştırmaktayız. 2023 yılında helal turizm kapsamında İstanbul - Cidde seferlerimiz başlayacak. Osmanlı döneminde trenlerle kutsal topraklara ziyaretler yapılıyordu. İçimde bir ukde kalmıştı. 2023 yılında gemi ile umre seferlerini başlatmayı planlıyoruz.

İstanbul-Cidde seferleri ile İslam dünyasından çok sayıda insan İstanbul’a gelerek gemi ile umreye gitme imkanı bulacak. Hem gemi tatili hem umre yapabilecekler. İslam coğrafyasından İstanbul’a gelip ziyaretlerini gerçekleştiren Müslüman kardeşlerimizi İstanbul’dan gemi ile 7 günde Cidde’ye götürmeyi planlıyoruz.

Umre ve hac görevlerini yerine getiren misafirlerimiz kutsal topraklardan tekrar gemi ile İstanbul’a dönebilir ya da bulundukları lokasyondan farklı ülkelere gidebilirler.”

Bu projeyi ilk defa AA vasıtasıyla kamuoyu ile paylaştıklarını vurgulayan Ay, " “Ramazan Bayramı arifesinde bu müjdeyi tüm İslam dünyası ile paylaşıyorum. İstanbul İslam dünyasında lider bir şehir. Türkiye lider bir ülke. İstanbul’un tarihi mirasını misafirlerimiz ile buluşturacağız." dedi.

Ay sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'ye kruvaziyer turizmi ile döviz girdisi sağlayacağız. Turizm ekonomisine ciddi katkılar sağlanacak. Şu an yüzen bir oteli buraya getirdik. Gelen turist sayısını hızlı bir şekilde 1 milyona çıkaracak kapasiteye sahibiz.

Gelir seviyesi yüksek olan turistleri sadece İstanbul’da değil Anadolu’nun her yerinde ağırlayacağız. Kruvaziyer turizmi ile Türkiye’nin 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefini ikiye katlayabiliriz. Çünkü Türkiye bu alanda henüz yolun başında fakat büyük bir potansiyeli var.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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