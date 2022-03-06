İstanbullu şirketler ihracatta tarihi zirveye ulaştı

İstanbullu şirketlerin dış satımı, bu yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 27,1 artışla 14 milyar 985 milyon 333 bin dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracat rakamına ulaştı.

İstanbullu şirketler, bu yılın 2 ayında 14 milyar 985 milyon 333 bin dolar ile tarihin en yüksek ocak-şubat dönemi ihracatına imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ihracatında dinamo görevi gören İstanbullu şirketler, bu yıl da emin adımlarla ilerliyor.

İhracatta 2021'de aylık bazda rekorlar kıran ve yılı tarihi zirvede tamamlayan İstanbul, bu yıl da rekorlarına devam ediyor. İstanbul'da özellikle sanayi sektöründeki şirketlerin dış satımı dikkati çekiyor.

İstanbullu şirketlerin dış satımı, Ocak-Şubat 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 artarak 14 milyar 985 milyon 333 bin dolara çıktı. Böylece İstanbullu şirketler, tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracat rakamına ulaştı.

İstanbul, Türkiye'nin ihracatında diğer illeri de açık ara farkla geride bıraktı. İstanbul'u 2 milyar 861 milyon 535 bin dolarla Kocaeli, 2 milyar 537 milyon 456 bin dolarla Bursa, 2 milyar 182 milyon 766 bin dolarla İzmir ve 1 milyar 626 milyon 563 bin dolarla Gaziantep izledi.

İstanbullu şirketler yılın 2 ayında dünyanın 222 noktasına ürünlerini ulaştırırken, kentin Türkiye'nin ocak-şubat dönemi ihracatındaki payı yüzde 39,9 oldu.

Yılın 2 ayında değer bazında en fazla ihracat artışını da İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı, bu dönemde değer bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyar 195 milyon 349 bin dolar arttı.

Değer bazında ihracat artışında İstanbul'u, 526 milyon 822 bin dolarla Kocaeli, 505 milyon 237 bin dolarla İzmir, 270 milyon 404 bin dolarla Ankara ve 259 milyon 45 bin dolarla Hatay takip etti.

İstanbul'a en fazla ihracatı sanayi şirketleri yaptı

İstanbul'da bu yılın ilk 2 ayında en fazla ihracatı sanayi şirketleri yaptı.

Kentte en fazla dış satımı 2 milyar 379 milyon 823 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon şirketleri gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 303 milyon 164 bin dolar, çelik sektörü 1 milyar 673 milyon 310 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 316 milyon 526 bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 142 milyon 787 bin dolarlık ihracata imza attı.

İstanbullu şirketlerin ihracatı, Ocak-Şubat 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre 24 sektörde arttı, 3 sektörde ise geriledi.

Dış satımda en fazla ihracat artışı yüzde 132,1 ile savunma ve havacılık sanayi sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü, yüzde 122,5 ile gemi yat ve hizmetleri, yüzde 61,7 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 54,5 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 50,3 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller izledi.

Kentte faaliyet gösteren savunma ve havacılık sanayi şirketleri 398 milyon 592 bin dolar, gemi yat ve hizmetleri şirketleri 75 milyon 442 bin dolar, meyve sebze mamulleri şirketleri 98 milyon 907 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe faaliyet gösteren şirketler de 105 milyon 444 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

İstanbul'da üretilen ürünlere en fazla talep Almanya'dan

İstanbul'da üretilen ürünlere en fazla talep Almanya'dan geldi. İstanbullu şirketler, bu dönemde Almanya'ya 1 milyar 435 milyon 984 bin dolarlık ihracat yaptı.

Almanya'yı, 844 milyon 684 bin dolarla ABD, 770 milyon 864 bin dolarla Birleşik Krallık, 748 milyon 390 bin dolarla İtalya ve 630 milyon 834 bin dolarla İsrail takip etti.

Söz konusu dönemde İstanbullu şirketlerin ihracatında değer bazında en fazla artış kaydettiği ülke 289 milyon 727 bin dolarla ABD oldu. ABD'yi, 255 milyon 665 bin dolarla Almanya, 186 milyon 45 bin dolarla İsrail ve 185 milyon 439 bin dolarla İtalya izledi.

Türkiye'nin dış satımında ocak-şubat döneminde en fazla ihracat gerçekleştiren iller şöyle:



1 Ocak - 28 Şubat

İLLER 2021 (bin dolar) 2022 (bin dolar)

İSTANBUL 11.789.984,66 14.985.333,78

KOCAELI 2.334.713,55 2.861.535,76

BURSA 2.409.140,24 2.537.456,52

İZMİR 1.677.528,89 2.182.766,16

GAZİANTEP 1.412.458,66 1.626.563,18

ANKARA 1.233.260,50 1.503.665,12

SAKARYA 947.868,55 998.208,21

MANİSA 676.942,05 749.928,67

DENİZLİ 613.911,02 730.246,52

HATAY 333.923,07 592.968,74

