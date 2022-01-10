İstanbullu şirketler yılı rekor ihracatla bitirdi

İstanbullu şirketlerin dış satımı, geçen yıl 88 milyar 860,1 milyon dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara yükseldi.

İstanbullu şirketlerin dış satımı da 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 33,3 artışla 88 milyar 860,1 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Bun sonuçlara göre, İstanbul, Türkiye'nin ihracatında il bazında liderliğini açık ara farkla sürdürdü.

İstanbul'u, 17 milyar 331,6 milyon dolarla Kocaeli, 14 milyar 959,2 milyon dolarla Bursa, 12 milyar 230,6 milyon dolarla İzmir, 10 milyar 92,2 milyon dolarla Gaziantep izledi.

İstanbullu şirketler geçen yıl dünyanın 234 noktasına ürünlerini ulaştırırken, kentin Türkiye'nin 2021 yılı ihracatındaki payı yüzde 39,4 oldu.

2021 yılında değer bazında en fazla ihracat artışını da İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı bu dönemde değer bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre 22,3 milyar dolar arttı.

Değer bazında ihracat artışında İstanbul'u, 5,1 milyar dolarla Kocaeli, 2,7 milyar dolarla İzmir, 2,2 milyar dolarla Gaziantep, 2,1 milyar dolarla Bursa izledi.

Hazır giyim ve konfeksiyon liderliği bırakmadı

İstanbullu şirketler arasında geçen yıl en fazla ihracatı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü gerçekleştirdi. İstanbul'da hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren şirketler 2021 yılında 13 milyar 857,9 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 12 milyar 620,1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 11 milyar 79,1 milyon dolarla çelik, 7 milyar 299,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 6 milyar 524,5 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller izledi.

2021 yılında İstanbullu şirketlerin ihracatının 2020'ye göre, 24 sektörde artırdığı, 3 sektörde ise gerilediği görüldü.

Dış satımda en fazla ihracat artışı, yüzde 132,3 ile süs bitkileri ve mamullerinde görüldü.

Süs bitkileri ve mamulleri sektörünü yüzde 86,2 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 68,3 ile çelik, yüzde 60,2 ile mücevher, yüzde 54,7 ile diğer sanayi ürünleri izledi.

En büyük pazar Almanya

Geçen yıl İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı Almanya oldu. 2021 yılında İstanbul'dan Almanya'ya 7 milyar 776,6 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirildi.

Almanya'nın ardından Birleşik Krallık'a 5 milyar 725 milyon dolar, ABD'ye 4 milyar 902,6 milyon dolar, İspanya'ya 4 milyar 128,6 milyon dolar, İtalya'ya 3 milyar 976,5 milyon dolar tutarında dış satım yapıldı.

Söz konusu dönemde İstanbullu şirketlerin ihracatında değer bazında en fazla artış kaydettiği ülke 1 milyar 773,9 milyon dolarla ABD oldu. ABD'yi 1 milyar 409,6 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 404,6 milyon dolarla İspanya, 1 milyar 112,2 milyon dolarla İtalya takip etti.