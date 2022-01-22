İstanbullulara çok önemli çağrı: 39 ilçede başlatıldı

İstanbul Valiliği 2019 yılından itibaren devam eden ''Kimse dışarıda kalmasın, misafir edelim.'' çalışmasını sürdürüyor. Valilik tüm İstanbullu vatandaşlara önemli çağrıda bulundu.

İstanbul Valiliği bütün İstanbullulara önemli çağrıda bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabından, ''Vatandaşlarımızı bu soğukta dışarıda bırakmamak için bir telefonunuz yeterli. 155 Polis İmdat Hattı #KimseDışarıdaKalmasın'' mesajını paylaştı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''2019 Yılında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla 39 ilçemizde başlatılan “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” çalışması devam ediyor.

Sokakta yaşayan vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından korunması için Kaymakamlıklarımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından yürütülen “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” çalışması sürdürülüyor.

Çalışma kapsamında, 39 İlçemizde evsiz/mekânsız durumda bulunan vatandaşlarımız anlaşmalı otellerde ve tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Giyim, yemek, barınma vb. ihtiyaçları karşılanan misafirlerimize, gerekli hallerde uzmanlarımız tarafından psikolojik destek sunuluyor.

Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için, bu çalışmaya bütün İstanbulluların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek olmaya devam edeceklerine yürekten inanıyoruz. Çevrenizde evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, en yakın polis/jandarma karakoluna bildirmenizi veya 155 Polis İmdat Hattını aramanızı bekliyoruz.''

İSTANBUL'DA EVSİZLER OTELLERDE MİSAFİR EDİLİYOR

İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, sokakta yaşayanları misafir edildikleri otelde ziyaret etti. Karlı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte sokakta kalan vatandaşlar, İstanbul Valiliği koordinasyonunda otellerde misafir ediliyor.

İstanbul Valiliği ile 39 kaymakamlığın "Kimse Sokakta Kalmasın" uygulaması kapsamında, kent genelindeki evsizler anlaşma yapılan otellerde tek kişilik odalarda ağırlanıyor. Fatih'teki oteli ziyaret eden Abdurrahman İnan, Valilik koordinasyonunda 2019'da başlattıkları projenin, sokakta kalanları soğuk hava koşullarından korumayı amaçladığını söyledi.

İnan, "Sayın Valimizin başkanlığında, İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlıklarımız, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız tarafından yürütülen bir projedir. Geçen yıl pandeminin de etkisine rağmen hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmasına müsaade etmedik. Bu anlamda günlük ortalama 2 bin geceleme oldu. 200 binin üstünde geceleme yapıldı. Geçen yıl 65 anlaşmalı otelimizde hizmet verdik. Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın dışarda kalmasını engelledik." diye konuştu.

Sayısal hedefleri olmadığını vurgulayan İnan, "Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması tek hedefimizdir. Şu kadar insan, şu kadar süre kalacak şeklinde bir limitimiz yoktur. Tek başarı ölçeğimiz, hiçbir vatandaşımızın dışarda kalmamasıdır." dedi.

İnan, sokakta kalanları otellere yerleştirip taleplerini değerlendirerek, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti. Vali Yardımcısı İnan, duyarlı vatandaşların, sokakta kalan kişiler için emniyet, jandarma ve 112’ye ihbarda bulunabileceklerini ifade etti.