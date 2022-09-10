İstanbulspor Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligin yeni takımı İstanbulspor, geride kalan 5 haftada 4 maça çıktı. Sarı-siyahlı takım, söz konusu müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 3 puanla 16. sırada girdi.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Sivasspor da sezona istediği gibi başlangıç yapamadı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgiyle 3 puan topladı ve averajla 15. sırada yer buldu.

İstanbulspor'da kırmızı kart cezalısı Kristal Abazaj ile sakatlığı bulunan Eslem Öztürk, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde geride kalan 5 haftada iç sahada oynadığı 3 karşılaşmada Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor ile 1-1, VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, dış sahada ise Beşiktaş'a 3-1, Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine İstanbulspor karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Uğur Çiftçi ile sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt, Leke James ve Samba Camara, İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.