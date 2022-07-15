İstanbulsporlu İbrahim, oynadıkları oyunun karşılığını Süper Lig'de alacaklarına inanıyor

Süper Lig'in yeni takımlarından İstanbulspor'un forvet oyuncusu İbrahim Yılmaz, genç bir takıma sahip olduklarını ve oynadıkları oyunun karşılığını bu sene alacaklarına inandığını söyledi.

Bolu Dağı'ndaki otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlı takımın 28 yaşındaki oyuncusu İbrahim, kamp dönemi ve yeni sezon beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da başlayan hazırlıkların Bolu'da devam ettiğini anlatan İbrahim, "En iyi şekilde çalışıyoruz. Hocalarımız bize yüklemeleri yapıyor. Burada hazırlık maçlarımız olacak. Onlarda da en iyi şekilde performans verip 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'e en iyi şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

İbrahim Yılmaz, sezonu en başarılı şekilde geçirmek istediklerini dile getirerek, "Şu anda hedef belirlemek için çok erken ama biz en iyi şekilde çalışıyoruz. Genç takıma sahibiz. Bir sistemi oynuyoruz, sahada bir dizilişimiz var. Bunun da karşılığını bu sene Süper Lig'de alacağımızı düşünüyoruz. İnşallah aramıza katılacak yeni transferlerle birlikte daha iyi takım olacağız." diye konuştu.

"Bu lige çok renk katacağımızı düşünüyorum"

İstanbulspor'un Süper Lig'de bir değerinin olacağını ifade eden deneyimli futbolcu, şunları kaydetti:

"İstanbulspor, her zaman 1. Lig'e renk vermiştir, Süper Lig'e de renk vereceğini düşünüyorum. Çünkü aramızda çok genç oyuncular var ve oynadığımız oyunda bir oyun anlayışımız var. Bu lige çok renk katacağımızı düşünüyorum. Şu anda daha transfer yapmadık ama illa ki yeni transferler gelecektir aramıza. Tabii ki senelerdir beraber oynamamızın bir avantajı olacak takım halinde ama aramıza katılacak kaliteli oyuncularla daha iyi takım haline geleceğimizi düşünüyorum."

İbrahim, Süper Lig'de sayıları çoğalan İstanbul takımlarının bazı kesimlerce olumsuz eleştirilmesine de değinerek, bu konuda kimsenin şikayet etme hakkı olmadığını, işini doğru yapan her kulübün lige çıkabileceğini söyledi.

Taraftarlara da çağrıda bulunan İbrahim Yılmaz, "İstanbulspor'u desteklemeye devam etsinler. Daha çok desteklesinler çünkü İstanbul'un takımı, adı üstünde İstanbulspor. Süper Lig'e çıktığımız için bu sene maçlarımıza daha fazla ilgi olacağını düşünüyorum. Tüm taraftarları statlara bekliyoruz." dedi.