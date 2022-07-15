  • BIST 2.382,44
  • Altın 957.318
  • Dolar 17.4193
  • Euro 17.5197
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 24 °C
»

İstanbulsporlu İbrahim, oynadıkları oyunun karşılığını Süper Lig'de alacaklarına inanıyor

Süper Lig'in yeni takımlarından İstanbulspor'un forvet oyuncusu İbrahim Yılmaz, genç bir takıma sahip olduklarını ve oynadıkları oyunun karşılığını bu sene alacaklarına inandığını söyledi.
İstanbulsporlu İbrahim, oynadıkları oyunun karşılığını Süper Lig'de alacaklarına inanıyor

Bolu Dağı'ndaki otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlı takımın 28 yaşındaki oyuncusu İbrahim, kamp dönemi ve yeni sezon beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da başlayan hazırlıkların Bolu'da devam ettiğini anlatan İbrahim, "En iyi şekilde çalışıyoruz. Hocalarımız bize yüklemeleri yapıyor. Burada hazırlık maçlarımız olacak. Onlarda da en iyi şekilde performans verip 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'e en iyi şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

İbrahim Yılmaz, sezonu en başarılı şekilde geçirmek istediklerini dile getirerek, "Şu anda hedef belirlemek için çok erken ama biz en iyi şekilde çalışıyoruz. Genç takıma sahibiz. Bir sistemi oynuyoruz, sahada bir dizilişimiz var. Bunun da karşılığını bu sene Süper Lig'de alacağımızı düşünüyoruz. İnşallah aramıza katılacak yeni transferlerle birlikte daha iyi takım olacağız." diye konuştu.

"Bu lige çok renk katacağımızı düşünüyorum"
İstanbulspor'un Süper Lig'de bir değerinin olacağını ifade eden deneyimli futbolcu, şunları kaydetti:

"İstanbulspor, her zaman 1. Lig'e renk vermiştir, Süper Lig'e de renk vereceğini düşünüyorum. Çünkü aramızda çok genç oyuncular var ve oynadığımız oyunda bir oyun anlayışımız var. Bu lige çok renk katacağımızı düşünüyorum. Şu anda daha transfer yapmadık ama illa ki yeni transferler gelecektir aramıza. Tabii ki senelerdir beraber oynamamızın bir avantajı olacak takım halinde ama aramıza katılacak kaliteli oyuncularla daha iyi takım haline geleceğimizi düşünüyorum."

İbrahim, Süper Lig'de sayıları çoğalan İstanbul takımlarının bazı kesimlerce olumsuz eleştirilmesine de değinerek, bu konuda kimsenin şikayet etme hakkı olmadığını, işini doğru yapan her kulübün lige çıkabileceğini söyledi.

Taraftarlara da çağrıda bulunan İbrahim Yılmaz, "İstanbulspor'u desteklemeye devam etsinler. Daha çok desteklesinler çünkü İstanbul'un takımı, adı üstünde İstanbulspor. Süper Lig'e çıktığımız için bu sene maçlarımıza daha fazla ilgi olacağını düşünüyorum. Tüm taraftarları statlara bekliyoruz." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ta sakat ve hasta oyuncuların durumu15 Temmuz 2022 Cuma 10:09
  • Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den Kayserispor'a veda mesajı15 Temmuz 2022 Cuma 10:09
  • Arao resmen Fenerbahçe'de!14 Temmuz 2022 Perşembe 16:29
  • Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi14 Temmuz 2022 Perşembe 15:52
  • Mesut Özil, Başakşehir'e imzayı attı14 Temmuz 2022 Perşembe 12:48
  • Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinin başında olduğunu açıkladı14 Temmuz 2022 Perşembe 09:46
  • Medipol Başakşehir'le anlaşan Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye veda mesajı14 Temmuz 2022 Perşembe 09:45
  • Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Willian Arao, İstanbul'a geldi14 Temmuz 2022 Perşembe 09:44
  • Buruk: Galatasaray formasıyla çıktığımız her maçı da kazanmak istiyoruz14 Temmuz 2022 Perşembe 09:40
  • Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı14 Temmuz 2022 Perşembe 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti