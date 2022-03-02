  • BIST 1.991,05
  • Altın 874.616
  • Dolar 14.0666
  • Euro 15.6083
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD'li haber kanalı özür diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un, ABD menşeli CBS News televizyonuna İstanbul'un Yunanistan toprağı gibi gösterilmesi üzerine gönderdiği uyarı mektubunun ardından kanal yönetiminden özür yazısı geldi.
İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD'li haber kanalı özür diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, CBS News kanal yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haberinde gösterilen bir haritadaki Türkiye ve İstanbul'a ilişkin yanlışı nedeniyle özür diledi.

Kanal yönetiminin özür yazısında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'u Türkiye'nin değil, yanlış bir şekilde Yunanistan'ın parçası olarak gösteren bu grafik, yapılan hatanın dikkatimize getirildiği anda düzeltilmiştir.

Tüm haberlerimizde doğruluk ilkesine bağlı kalıyoruz ve gelecekte böyle bir hatanın tekrarlanmaması için yayın süreçlerimizi tekrar gözden geçireceğiz.

Bize ulaştığınız ve CBS News adına sizden özür dileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CBS News'in Rus savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine dair bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunması üzerine bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istemişti.

Altun, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de 'sahte alkol' operasyonunda 4 tutuklama02 Mart 2022 Çarşamba 12:46
  • Bursa'da hurda deposunda patlama; 3 yaralı02 Mart 2022 Çarşamba 12:45
  • İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD'li haber kanalı özür diledi02 Mart 2022 Çarşamba 12:38
  • 2 milyon kimlik belgesi yerli parmak izi tanıma sistemiyle hazırlandı02 Mart 2022 Çarşamba 12:33
  • Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrini ele geçirdiklerini açıkladı02 Mart 2022 Çarşamba 11:15
  • Türkiye'de yaklaşık 10 milyon konutun deprem sigortası yok02 Mart 2022 Çarşamba 11:11
  • Kazakistan: Rusya, bizden Ukrayna'ya asker gönderme talebinde bulunamaz02 Mart 2022 Çarşamba 10:17
  • Otoyol kenarında tehlikeli yolculuk02 Mart 2022 Çarşamba 10:10
  • Elazığ'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı02 Mart 2022 Çarşamba 09:57
  • AB ve NATO'dan Ukrayna'ya 70 savaş uçağı02 Mart 2022 Çarşamba 09:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti