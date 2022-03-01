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İstanbul'un 7 ilçesinde 18 saatlik su kesintisi başladı!

İSKİ, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.
İstanbul'un 7 ilçesinde 18 saatlik su kesintisi başladı!

İSKİ yayınladığı duyuru ile vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. İSKİ'den yapılan açıklamada, Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı nedeniyle Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla'nın bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, 1 Mart Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında 18 saat su verilmeyecek yerler şöyle sıralandı:

"Üsküdar'da Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce mahalleleri; Ümraniye'de Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap mahalleleri ile Beykoz'da Yeni Mahalle'nin bir kısmı."

Onarım çalışmaları nedeniyle 2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında ise Ataşehir'de Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa mahalleleri; Maltepe'de Fındıklı Mahallesi; Pendik'te Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi mahalleleri ile Tuzla'da İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

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