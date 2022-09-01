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İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Kentte öğle saatlerinde aralıklı olarak başlayan yağmur, bazı ilçelerde etkisini artırdı.

Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü'nde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Yakuplu Mahallesi Liman Caddesi'ni su bastı.

Biriken su nedeniyle caddede uzun araç kuyrukları oluşurken ekiplerin suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

Kavaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta yoğun yağış nedeniyle yolda çöküntü oluştu. O sırada yoldan geçen kamyonet, çöküntüye düştü. Kamyonet, iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Fatih, Beyoğlu, Zeytinburnu'nda da kısa süreli etkili olan yağış trafikte aksamalara neden oldu.

Anadolu Yakası'nda Ataşehir ve Ümraniye'de yağmur etkili olmaya başladı.

Çevredekiler yağmurdan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

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