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İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı Ayasofya'da görsel şölenle kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılını, Ayasofya'da ışık ve gökyüzü haritalama gösterisiyle kutladı.
İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı Ayasofya'da görsel şölenle kutlandı

Gösterilerde, 1453'te henüz 21 yaşında İstanbul'u fethedip Osmanlı Devleti'ni üç kıtada hüküm süren dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet'in at üstündeki görseli ve fethin sembolleri, gökyüzü video haritalama yöntemiyle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi üzerinde verildi.

Fethe dair bilgilerin görsellerle zenginleştirildiği coşkulu anlatımda, "Fethin nişanesi Ayasofya'da ezan susmayacak, İstanbul ebediyen Fatih'in adıyla anılacak" ifadesi kullanıldı.

Galata Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinlikte ise İstanbul'un fethini anlatan görseller ışık ve video mapping yöntemi ile kuleye yansıtıldı.

Görsellerin paylaşıldığı kulede Fetih suresi de yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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