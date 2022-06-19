İstanbul’un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bu kapsamda İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, turuncu renkle ışıklandırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bu kapsamda İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, turuncu renkle ışıklandırıldı.
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