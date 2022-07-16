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İstanbul'un simge binalarına 15 Temmuz görselleri yansıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, İstanbul'daki simge yapılarda 15 Temmuz'a özel video mapping gösterisi gerçekleştirildi.
İstanbul'un simge binalarına 15 Temmuz görselleri yansıtıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi, Atatürk Kültür Merkezi ve Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz'la ilgili ışıklı görseller ve videolar yansıtıldı.

Vatandaşların ilgiyle izlediği etkinlik kapsamında, Galata Kulesi ve Atatürk Kültür Merkezi'ne, Türk bayrağı, "Türkiye Aşkına" yazısı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.

Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına yapılan gösterilerde 15 Temmuz'da yaşananları anlatan filmlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları ve darbeye karşı duran vatandaşların görüntüleri de yer aldı.

Drone ile kaydedilen görüntülerde, Türk bayraklarıyla İstanbul'un simge binalarına yansıtılan video mapping ve ışık gösterileri etkileyici kareler oluşturdu.

Büyük Çamlıca Camii'nin mahyalarına ise "Siz toprağa değil kalplere gömüldünüz", "Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi", "15 Temmuz'u unutma unutturma", "Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun", "15 Temmuz destanına şahidiz", "Vatan sevgisi imandandır" yazılı mahyalar ve Türk bayrağı yansıtıldı.

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