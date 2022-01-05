  • BIST 2.005,29
  • Altın 787.63620
  • Dolar 13.6451
  • Euro 15.4654
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 1 °C
»

İstasyonu’nun İki Yüzü

Banliyö Kurtuluş İstasyonu’nun çıkışında karşı karşıya bulunan iki park arasındaki uçurum dikkatlerden kaçmıyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bakımlı park takdir görürken, Çankaya Belediyesi’ne ait bakımsız bırakılan park tepki topluyor. 
İstasyonu’nun İki Yüzü

Başkentray Banliyö Treni Kurtuluş İstasyonu’nun çıkışında biri Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), diğeri ise Çankaya Belediyesi sorumluluğunda karşılıklı iki farklı park yer alıyor. İstasyonun Cemal Gürsel Caddesi çıkışında yer alan ABB sorumluluğundaki park bir hayli bakımlı iken, Çankaya Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan Hamamönü yönündeki parkın bakımsız hali tepki topluyor. Vatandaşlar, Çankaya Belediyesi tarafından yıllardır ihmal edilen ve bölgeye yakışmayan parka bir an önce bakım yapılmasını istiyor.      

20220103_154005.jpg

ÇANKAYA BU PARKI UNUTTU!
Bölgeyi sıkça kullanan vatandaşlar ve banliyö yolcuları, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yeşil alana tam not verirken, Çankaya Belediyesi’ne ait parkın bakımsızlıktan çürüyen haline üzülüyor. Gazetemize konuşan vatandaşlar, “Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş İstasyonu’nun çıkışındaki kendi sorumluluğunda olan parka geçtiğimiz sene güzel bir peyzaj çalışması yaptı. İnsanlar bu parkta oturup dinlenebiliyor, nefes alabiliyor. Ancak istasyonun diğer tarafındaki Çankaya Belediyesi’ne ait park ise adeta dökülüyor. Park yıllardır bakımsız halde, parkı otlar kaplamış durumda, içerisinde oturacak bir bank dahi bulunmuyor. Çankaya’nın sorumluluğundaki parkın da güzelleştirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bazı vatandaşlar ise Çankaya Belediyesi’nin kendi sorumluluğundaki parkı unutmuş olabileceğini düşünüyor. 

20220103_154248.jpg

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 5 Ocak 202205 Ocak 2022 Çarşamba 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 5 Ocak 2022 - ASKİ05 Ocak 2022 Çarşamba 10:25
  • Su Kesintisi 5 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ05 Ocak 2022 Çarşamba 10:24
  • Başkent’te umduklarını bulamadılar05 Ocak 2022 Çarşamba 05:05
  • Gaz, fren, Şanzıman halimiz duman05 Ocak 2022 Çarşamba 04:04
  • Cebeci İnönü Stadı tamamen yıkıldı05 Ocak 2022 Çarşamba 03:03
  • Gençliğimiz05 Ocak 2022 Çarşamba 02:04
  • Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!04 Ocak 2022 Salı 10:29
  • Suluhan Çarşısı’nda 30 yıldır esnafı Erdoğan: “Ekonomi düzelsin, vatandaşın cebine para girsin."04 Ocak 2022 Salı 04:00
  • Kaz Göndersem Yolar mısın?04 Ocak 2022 Salı 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti