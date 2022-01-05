İstasyonu’nun İki Yüzü

Banliyö Kurtuluş İstasyonu’nun çıkışında karşı karşıya bulunan iki park arasındaki uçurum dikkatlerden kaçmıyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bakımlı park takdir görürken, Çankaya Belediyesi’ne ait bakımsız bırakılan park tepki topluyor.

Başkentray Banliyö Treni Kurtuluş İstasyonu’nun çıkışında biri Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), diğeri ise Çankaya Belediyesi sorumluluğunda karşılıklı iki farklı park yer alıyor. İstasyonun Cemal Gürsel Caddesi çıkışında yer alan ABB sorumluluğundaki park bir hayli bakımlı iken, Çankaya Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan Hamamönü yönündeki parkın bakımsız hali tepki topluyor. Vatandaşlar, Çankaya Belediyesi tarafından yıllardır ihmal edilen ve bölgeye yakışmayan parka bir an önce bakım yapılmasını istiyor.

ÇANKAYA BU PARKI UNUTTU!

Bölgeyi sıkça kullanan vatandaşlar ve banliyö yolcuları, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yeşil alana tam not verirken, Çankaya Belediyesi’ne ait parkın bakımsızlıktan çürüyen haline üzülüyor. Gazetemize konuşan vatandaşlar, “Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş İstasyonu’nun çıkışındaki kendi sorumluluğunda olan parka geçtiğimiz sene güzel bir peyzaj çalışması yaptı. İnsanlar bu parkta oturup dinlenebiliyor, nefes alabiliyor. Ancak istasyonun diğer tarafındaki Çankaya Belediyesi’ne ait park ise adeta dökülüyor. Park yıllardır bakımsız halde, parkı otlar kaplamış durumda, içerisinde oturacak bir bank dahi bulunmuyor. Çankaya’nın sorumluluğundaki parkın da güzelleştirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bazı vatandaşlar ise Çankaya Belediyesi’nin kendi sorumluluğundaki parkı unutmuş olabileceğini düşünüyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-