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İşte KDV indiriminin enflasyona etkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün başladı. KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin enflasyona 1-1,7 puan arası bir etki etmesi bekleniyor.
İşte KDV indiriminin enflasyona etkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisinin (KDV) yüzde 8'den yüzde 1 düşürüldüğünü açıklamıştı. Uygulanacak KDV indirim bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ENFLASYONU DÜŞÜRECEK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yüzde 7'lik indirimin uygulanıp uygulanmadığı sıkı bir denetimle takip edeceklerini duyururken, KDV indiriminin maliyetinin 30 milyar lirayı bulaması bekleniyor.

Devletin yaptığı bu KDV fedakarlığının enflasyona olumlu etkisinin ise yüzde 1 ila 1,7 arasında olması bekleniyor.

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Uygulanacak KDV indirimi; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.

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