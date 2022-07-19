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İşte Mostafa Mohamed'in yeni takımı

Galatasaray, Fransız ekibi Nantes'la Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in kiralanması için anlaşmaya vardı.
İşte Mostafa Mohamed'in yeni takımı

Galatasaraylı Mostafa Mohamed Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'a transfer oldu. Mısırlı golcü bugün kamptan ayrılarak Fransa'ya gidecek.

Sarı-Kırmızılı takım kısa süre önce 4 milyon Dolarlık opsiyonu kullanarak oyuncunun bonservisi Zemalek'ten satın almıştı.

Kiralık satın alma opsiyonuyla gidiyor

25 yaşındaki golcü futbolcu kiralık satın alma opsiyonuyla Nantes'a transfer oldu. Galatasaray 250 bin Euro kiralama bedeli ve 5 milyon 750 bin Euro zorunlu olmayan opsiyonla oyuncuyu verdi.

Mostafa Mohamed geçen sezon 41 maçta 8 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

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