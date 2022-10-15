İşte UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar

Bu sezon başında Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan 5 Türk takımdan Konyaspor dışında gruplara kalan Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında yoluna iddialı bir şekilde devam ediyor.
UEFA ülke sıralamasında, ülkelerin son 5 sezonda topladıkları puanlar dikkate alınarak genel sıralama belirleniyor.
İşte bu sezon UEFA ülke puanına en çok katkıyı veren takımlar:
KONYASPOR (2.50)
TRABZONSPOR (4.50)
SİVASSPOR (5.00)
BAŞAKŞEHİR (13.0)
FENERBAHÇE (13.0)
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