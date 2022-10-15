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İşte UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar

Avrupa Kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor’un ülke puanına katkıları belli oldu
İşte UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar

Bu sezon başında Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan 5 Türk takımdan Konyaspor dışında gruplara kalan Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında yoluna iddialı bir şekilde devam ediyor.

UEFA ülke sıralamasında, ülkelerin son 5 sezonda topladıkları puanlar dikkate alınarak genel sıralama belirleniyor.

İşte bu sezon UEFA ülke puanına en çok katkıyı veren takımlar:

KONYASPOR (2.50)
TRABZONSPOR (4.50)
SİVASSPOR (5.00)
BAŞAKŞEHİR (13.0)
FENERBAHÇE (13.0)

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