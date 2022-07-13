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İstifası beklenen Devlet Başkanı ülkeyi terk etti!

Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından yarın istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi.
İstifası beklenen Devlet Başkanı ülkeyi terk etti!

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden ayrıldığı doğrulandı. BBC’nin haberine göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa ülkeden ayrıldı.

Rajapaksa’nın yanı sıra kardeşi eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın da ülkeyi terk ettiği bildirildi. Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti. Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü. Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.

SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükûmet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükûmet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

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