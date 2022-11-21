İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenlerin isimleri okullara verilecek

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer: ”Beyoğlu İstiklâl Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi olan kızı Yağmur Uçar ile ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan’ın isimleri, okullarda yaşayacak.”

Beyoğlu İstiklâl Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi olan kızı Yağmur Uçar ile ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan’ın isimleri, okullarda yaşayacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“İstiklâl Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın üçü, eğitim camiamızdandı. Olay yerine karanfil bıraktığımız gün, öğretmen ve öğrencilerimizin isimlerini okullarımızda sonsuza dek yaşatacağımızı söylemiştik. Değerli öğrencimiz Ecrin’in adını Adana’da kendi okuduğu okula verdik. Okulumuzun adı ‘Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu’ oldu.

Hayatını kaybeden öğretmenimiz Arzu Özsoy ve lise öğrencimiz olan kızı Yağmur Uçar'ın adlarını da İstanbul’da, okul ve konferans salonunda yaşatacağız. Eyüpsultan'da bir okulumuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adını, okulunun yakınında bulunan Eyüpsultan Düğmeciler Anaokuluna, kızı Yağmur Uçar'ın adını ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nin konferans salonuna vermiştik. Değerli öğretmenimiz ve öğrencilerimizin isimlerini vefayla yaşatacağız.”