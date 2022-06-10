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İstinaf mahkemeleri karar oranlarındaki hızlı artışla dosyaları eritti

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinin ceza daireleri 2 milyon 691 bin 847 dosyadan 2 milyon 327 bin 279'unu sonuçlandırdı, hukuk daireleri de 2 milyon 497 bin 141 dosyanın 1 milyon 995 bin 48'inde karar verdi.
İstinaf mahkemeleri karar oranlarındaki hızlı artışla dosyaları eritti

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinin ceza daireleri bugüne kadar gelen dosyaların yüzde 86,45'ini, hukuk daireleri ise yaklaşık yüzde 80'ini karara bağladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 20 Temmuz 2016'da Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere 7 ilde bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.

Adana ve Bursa bölge adliye mahkemelerinin 2017'de hizmete geçmesiyle ülke genelindeki istinaf mahkemesi sayısı 9'a, 2018'de Sakarya ile Konya bölge adliye mahkemesinin açılışıyla 11'e yükseldi. 2019 'da ise Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesiyle ülke genelindeki istinaf sayısı 15'e çıktı.

Ülke genelinde 208 ceza, 215 hukuk dairesi bulunan ve 2 bin 457 hakim ile Cumhuriyet savcısının görev yaptığı bölge adliye mahkemeleri, bugüne kadar çok sayıda dosyayı karara bağladı.

İstinaf sayısı 18'e yükseldi
Bölge adliye mahkemelerinin ceza daireleri 2 milyon 691 bin 847 dosyanın 2 milyon 327 bin 279'unu sonuçlandırdı. Böylece istinaf ceza daireleri gelen dosyaların yüzde 86,45'inde karar verdi.

Ayrıca istinaf hukuk dairelerine ise bugüne kadar 2 milyon 497 bin 141 dosya geldi, bu dosyalardan 1 milyon 995 bin 48'inin sonuçlandırılmasıyla gelen dosyaların yaklaşık yüzde 80'i karara bağlanmış oldu.

Öte yandan Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemelerinin kurulmasına yönelik kararın bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Türkiye genelindeki istinaf mahkemesi sayısı 18 oldu.

İstinaf sürecinin başlangıcı
Adli yargıda 2004, idari yargıda ise 2014'te istinaf mahkemelerinin kurulması yasalaştı. 20 Temmuz 2016'da bölge adliye ve idare mahkemeleri faaliyete geçirildi.

İstinaf mahkemelerinin hizmet vermesiyle 2 dereceli yargılama dönemi başladı. Söz konusu mahkemelerin kurulmasıyla hak arama yollarının çoğaltılması ve hukuki güvencenin artırılması amaçlandı.

Bölge adliye ve idare mahkemelerinin kurulmasıyla yeniden yargılama yolunun önü açıldı, delillerin de tekrar değerlendirilmesine imkan sağlandı.

Yargıtay ve Danıştayın iş yükünün azaltılması amacıyla kurulan istinaf mahkemelerinin içtihat mahkemesi olması hedeflendi.

Bakan Bozdağ'ın açıklamaları
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uzlaştırma Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, istinaf mahkemelerinin yargılama süreçlerini uzatan değil, azaltan bir fonksiyon ortaya koyduğunu söylemişti. Bozdağ, istinaf mahkemelerinin daha etkin ve verimli çalışması için yeni adımlar atılacağını bildirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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