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İsveç medyasından büyük tepki: NATO'ya giremezsek...

İsveç hükümetinin terör örgütleri ile ilişkileri, ülke medyasında geniş yer buldu.
İsveç medyasından büyük tepki: NATO'ya giremezsek...

İsveç'in NATO üyeliği başvurusu ile ilgili tartışmalar devam ederken ülke medyası, İsveç hükümetinin, terör örgütü PKK/YPG ile iş birliğini mercek altına aldı. İsveçliler de sosyal medyada hükümetin politikalarını eleştirdi.

İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusundaki tartışmalar devam ederken, Expresen Gazetesi, İsveç başbakanı ile terör örgütü PKK/YPG’ye desteği ile bilinen bir milletvekilinin ilişkisine yer verdi.

Gazete, mevcut İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un, başbakan olabilmesi için parlamentodan yeterli oyu, terör örgütü destekçisi vekil Amineh Kakabaveh ile yaptığı anlaşma sayesinde aldığına dikkati çekti.

Haberde bu durumun Türkiye’nin gözünden kaçmadığı belirtildi.

"NATO ÜYELİĞİ GERÇEKLEŞMEZSE BUNUN SORUMLUSU İSVEÇ HÜKÜMETİ" 

İsveç’in Dagens industri gazetesi de, Sosyal Demokratlar partisi ile Kakabaveh arasında kriz çıktığını duyurdu.

İsveçliler ise sosyal medyada hükümetin politikalarını eleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, NATO üyeliği gerçekleşmezse, bunun sorumlusunun İsveç hükümeti olacağı vurgulandı. 

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