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İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Bu doğru değil

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Teröristleri koruduğumuza dair değerlendirmeler doğru değil. Türkiye ile nispeten ortak bir anlayışa vardık. Görüşmeye dair ne iyimser ne kötümserim" dedi.
İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Bu doğru değil

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO karargahındaki 4'lü zirve öncesi yaptığı açıklamada; teröristleri koruduklarına dair Ankara tarafından yapılan değerlendirmelerin doğru olmadığını söyledi.

Türkiye ile yapılan görüşmelerde kısmi bir ilerleme sağladıklarını belirten Niinistö, NATO'daki görüşmeden bir sonuç çıkıp çıkmayacağanı dair ise, "Görüşme için ne iyimser ne de kötümserim" dedi.

Niinistö ayrıca, terörizmin sadece Türkiye için değil; başka ülkeler için de ciddi endişe kaynağı olduğunu belirtti.
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de "NATO konusunda Türkiye ile müzakerelerde ilerleme sağlandı. Büyük bir atılım ise; bugün veya daha uzun zamanda da gerçekleşebilir. Öyle olması durumunda, sabırlı kalacağız ve zirveden sonra görüşmelere devam edeceğiz" dedi.

NATO Liderler Zirvesi bugün başladı. Zirvede; Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasında 4'lü bir görüşme olacak. Bu müzakerede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin koyduğu veto konuşulacak.

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