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İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tarihi açıklandı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık. Resmi imza dışişleri bakanları ile gelecek salı günü atılacak'.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tarihi açıklandı

spanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. 

İMZALAR SALI GÜNÜ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirveye ilişkin bir kez daha açıklamalarda bulundu. 

Stoltenberg Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma protokolünü salı günü imzalayacağını söyledi. 

RUSYA'YA YANIT

Yeni stratejik konseptimizde terörizm güvenliğimize yönelik en büyük tehditler arasında.

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği sonrasında Rusya'nın atacağı tüm adımlara yanıt vermeye hazırız.

Bu zirvede de 70 yıldır devam eden birliğimizi açık şekilde gösterdik.

Ukrayna'dakş savaşı durması gereken kişi Başkan Putin'dir.

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