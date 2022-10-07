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İsveç'te çetelerin karıştığı silahlı saldırılar arttı

İsveç'te çetelerin karıştığı silahlı saldırılar arttı
2022’de ölümle sonuçlanan silahlı saldırı sayısı 48 oldu ve bu en yüksek sayı olarak tarihe geçti. Çeteler daha az ceza aldıkları için 15 yaş altı gençleri kullanıyor.
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