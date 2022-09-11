  • BIST 3.521,38
  • Altın 1006.815
  • Dolar 18.2297
  • Euro 18.3072
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

İsveç'te halk, sandık başında

Seçimlerde yeni hükümetin yanı sıra belediye başkanları belirlenecek.
İsveç'te halk, sandık başında

İsveç'te genel ve yerel seçimler için sandıklar kuruldu.

Halk, yerel saatle 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi için sandık başına gitti. Ülkede saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

Yeni hükümet ve belediye başkanları seçilecek

Seçim sonucunda ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni hükümet ve yerel belediye başkanları belli olacak.

Sandık çıkış sonuçlarının yerel saatle 21.00'de duyurulması bekleniyor. Bu ilk tahminin ardından oyların tamamının sayılmasından sonra geçici sonuçlar açıklanacak.

Sonuçların açıklanması haftalar sürebilir

Resmi sonuçların açıklanmasının haftalar sürebileceği belirtiliyor. İsveç'te halihazırda mecliste temsil edilen sekiz siyasi parti, parlamentoda 349 sandalye bulunuyor.

Seçim öncesi yapılan tahmin

İsveç basınında genel seçim öncesi yapılan yorumlarda, sol blokun seçimi kıl payı kazanacağı ve hükümetin uzun süren pazarlıklardan sonra bile kurulmasının zor olacağı görüşü hakim.

İsveç'teki siyasi tablo

Sol blokta, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Çevre Partisi ile Sol Parti bulunurken, sağ bloktaki Merkez Partisi, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Parti (SD) ile hükümet kurulmayacağını ilan ederek bu seçime sol bloktan katılma kararı almıştı.

Sağ blokta ayrıca ılımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokrat Parti, Liberal Parti ve İsveç Demokratlar Partisi yer alıyor.

Her ne kadar SD sağ blokta gösterilse de diğer sağ blok partileri SD ile iş birliği yapmaktan kaçınıyor.

2018'deki seçimlerde en fazla oyu Sosyal Demokrat Parti aldı

AA'nın haberine göre, İsveç'te 9 Eylül 2018'te yapılan ve katılımın yüzde 87 olduğu son genel seçimde, Sosyal Demokrat Parti yüzde 28,6'lık oyla birinci parti olmuştu.

Ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Partisi de yüzde 19,84 ile ikinci sırada yer almıştı.

Bu sonuçlardan sonra Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi, azınlık sol hükümeti kurarak 3 yıl bu görevi yürüttü.

Yeşiller ve Çevre Partisinin 2021'de hükümetten çekilmesi üzerine Sosyal Demokrat Parti yoluna tek başına devam etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ege'de Yunan provokasyonu!11 Eylül 2022 Pazar 00:22
  • "Dar gelirliler için ilave tedbirler yolda"10 Eylül 2022 Cumartesi 20:24
  • İstanbuk'da yarın bu yollar kapalı10 Eylül 2022 Cumartesi 20:17
  • Ege'de Yunan provokasyonu!10 Eylül 2022 Cumartesi 20:14
  • Cenaze töreni 19 Eylül’de yapılacak10 Eylül 2022 Cumartesi 20:12
  • 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı10 Eylül 2022 Cumartesi 20:09
  • "Doğal gazda bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz "10 Eylül 2022 Cumartesi 20:05
  • Şehit Uzman Çavuş Uçakçı, toprağa verildi10 Eylül 2022 Cumartesi 20:02
  • Ankara'da Çölyak hastalarına 'glütensiz' piknik10 Eylül 2022 Cumartesi 20:00
  • Türk profesör uyardı: Bu kış çok zor geçecek!10 Eylül 2022 Cumartesi 16:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti