İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia Bodrum'a geldi

İtalya bayraklı kruvaziyer Costa Venezia, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan ve İzmir Limanı'ndan gelen, 1453 yolcu ile 1090 personelin bulunduğu 323 metrelik gemideki, çoğunluğu Alman, İtalyan, Fransız ve İspanyol turistler, çıkış işlemlerinin ardından iskeleden ayrıldı.

Kumbahçe, Paşatarlası ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yapan turistler, bol bol alışveriş yaptı. İlçedeki yerli ve yabancı turistler, büyüklüğüyle dikkati çeken dev geminin fotoğrafını çekti.

Gemi akşam saatlerinde Yunan adası Mykonos'a hareket edecek.