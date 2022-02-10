  • BIST 2.048,35
  • Altın 791.55215
  • Dolar 13.5351
  • Euro 15.4829
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

İtalya Kupası'nda Milan, Lazio'yu farklı yenerek tur atladı

Futbolda İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan, Lazio'yu 4-0 yenerek, yarı finale yükseldi.
İtalya Kupası'nda Milan, Lazio'yu farklı yenerek tur atladı

Kupada tek maçlı eleme usulüne göre oynanan çeyrek final müsabakalarına, Milan-Lazio karşılaşmasıyla devam edildi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'ndaki maçta, ev sahibi kırmızı-siyahlı takım, başkent ekibini 4-0'lık farklı skorla mağlup etti. Milan'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Rafael Leao, 41 ve 45+1. dakikada Olivier Giroud ve 79. dakikada Frank Kessie attı.

Bu sonuçla Milan, kupada tur atladı ve yarı finalde ezeli rakibi Inter ile eşleşti.

İtalya Kupası çeyrek finalinde bugün Atalanta-Fiorentina ve Juventus-Sassuolo maçları oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençlerde 3 şampiyonluk kazanan milli boksör büyüklerde yeni madalyalar peşinde09 Şubat 2022 Çarşamba 13:13
  • Liderin 29 puan gerisindeki Galatasaray yayın gelirinde zirvede09 Şubat 2022 Çarşamba 12:16
  • Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 44 sayısıyla Lakers'ı yendi09 Şubat 2022 Çarşamba 11:40
  • NBA All-Star yarışmalarına katılacak oyuncular belirlendi09 Şubat 2022 Çarşamba 11:40
  • Süper Lig'in ara transfer raporu09 Şubat 2022 Çarşamba 11:31
  • Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak09 Şubat 2022 Çarşamba 10:58
  • Çaykur Rizespor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı09 Şubat 2022 Çarşamba 09:21
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Tüm doğruları Fenerbahçe yaptı ama futbolun adaleti bize tecelli etmedi09 Şubat 2022 Çarşamba 09:20
  • Galatasaray, Berk Balaban'ı Niğde Anadolu'ya kiraladı09 Şubat 2022 Çarşamba 09:20
  • Futbolda ara transfer dönemi sona erdi09 Şubat 2022 Çarşamba 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti