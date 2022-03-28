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İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini: Türk takımı her zaman iyi ve teknik oyunculara sahip bir takım oldu

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye'nin her zaman iyi ve teknik oyunculardan kurulu iyi bir takım olduğunu söyledi.
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini: Türk takımı her zaman iyi ve teknik oyunculara sahip bir takım oldu

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, takımının Konya'da A Milli Futbol Takımı ile yapacağı maç öncesi, Coverciano'daki milli takım tesislerinde çevrim içi video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Kuzey Makedonya’ya elendikten sonra "Gök-mavililer"deki geleceği tartışma konusu olan Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başında devam etme sinyali verdi.

Mancini, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina ile görüştüklerini belirterek, "Başkan Gravina ile görüştük ve her şey üzerinde aynı çizgideyiz, bu beni memnun ediyor. Şu an bu maçı düşünüyoruz. Türkiye maçından sonra (Federasyonu Başkanı Gravina ile) sakince gelecekte daha iyi hale getirebileceğimiz şeyleri görüşeceğiz." dedi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki İsviçre ile deplasmandaki maçı kazanmaları gerektiğini ifade eden Mancini, "Basel'deki maçın 3-0 bitmesi gerekiyordu. Eylül'den beri işler bizim için ters gitti. Ama mazeret bulmak istemiyoruz. Son 4 yıllık emeğin takdir edilmesi beni memnun ediyor. Çocuklar çok şeyi hak etti. Sadece Avrupa Şampiyonası da değil, 3 yıl hiç maç kaybetmeden geçen bir yolculuklar var." diye konuştu.

"Benim hedefim Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kazanmaktı"
Deneyimli çalıştırıcı, 60, 70, 80 yıldır bir şey kazanmayan önemli milli takımlar olduğunu, kendilerinin bu konuda daha ileride bulunduğunu belirterek, "Neden kalabileceğimi düşündüm. Çünkü gencim. Benim hedefim Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kazanmaktı. İkinci hedefi ertelemek durumunda kaldık ama halen bu çocuklarla çalışırken keyif alabilir, bir şeyler inşa edebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Mancini, İtalya Milli Takımı'na daha çok genç oyuncu katmaları gerektiğini, bunun üzerinde çalışacaklarını ve ileriye bakmaları gerektiğini dile getirdi.

İtalyan çalıştırıcı, haziran ayındaki UEFA Uluslar Ligi için kadroya bazı eklemeler yapacaklarını, sonrasında da Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlanmaya başlamaları gerektiğini aktardı.

Türk Milli Takımı'nda iyi tanıdığı oyuncular olduğuna dikkati çeken Mancini, "Eskiden tanıdığım oyuncular gençti ama şu an çok daha tecrübeli konuma geldiler. Avrupa Şampiyonası'nda da karşılaştık. Güçlü bir milli takım. Şu an kim oynayacak bilmiyorum ama Türk takımı her zaman iyi ve teknik oyunculara sahip bir takım oldu." yorumunu yaptı.

Bu arada, takım kaptanı Leonardo Bonucci de basın toplantısında, kamuoyunda tepki çeken; Kuzey Makedonya maçının ardından Palermo'da Barbera Stadı soyunma odalarını pis ve dağınık şekilde bıraktıkları görüntüler nedeniyle takım adına özür diledi.

Bonucci, teknik direktörleri Mancini'nin de kendilerine kazandırdıklarının "eşsiz" olduğunu belirterek, hocalarıyla çalışan herkesin onunla devam etmek istediğini kaydetti.

Öte yandan, İtalya Milli Takımı Basın Sorumlusu Paolo Corbi, basın toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Matteo Politano ve Alessandro Florenzi’nin Türkiye’ye götürülmeyeceklerini ve bugünkü antrenmandan sonra kulüplerine döneceklerini bildirdi.

İtalya, A Milli Takım ile yarın Konya'da yapacağı özel maçın hazırlıklarını Coverciano'daki tesislerde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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