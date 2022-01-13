  • BIST 2.064,21
  • Altın 784.86631
  • Dolar 13.4896
  • Euro 15.4553
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -2 °C
»

İtalya Süper Kupası'nı Inter kazandı

Futbolda İtalya Süper Kupası finalinde Inter, normal süresi 1-1 sona eren maçta uzatma devrelerinin son dakikasında bulduğu golle Juventus'u 2-1 yenerek kupayı kazandı.
İtalya Süper Kupası'nı Inter kazandı

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan final müsabakasında, 2020-2021 sezonu İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Inter ile İtalya Kupası galibi Juventus kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 25. dakikasında Juventus, ABD'li oyuncu Weston Mckennie'nin golüyle öne geçti: 0-1.

Inter, bu gole 35. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez'in penaltı golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında da eşitlik bozulmayınca karşılama uzatma devrelerine gitti.

Uzatma devrelerinin son bölümünde Inter'in Şilili golcüsü Alexis Sanchez, 120+1. dakikada Inter'e galibiyeti ve kupayı getiren golü attı.

Finalde Juventus'u 2-1 yenen Inter, İtalya Süper Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü. Inter kupayı en son 2010 yılında kazanmıştı.

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada mücadele etti. Inter'in kazandığı bu kupa, aynı zamanda Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerinde İtalya'da kazandığı ilk kupa oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Lig Kupası'nda ilk finalist Chelsea oldu13 Ocak 2022 Perşembe 09:07
  • Galatasaray'da Domenec Torrent ilk idmanına çıktı12 Ocak 2022 Çarşamba 15:23
  • Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi12 Ocak 2022 Çarşamba 15:18
  • Avrupa'da 2021'e damga vuran 5 orta saha belli oldu12 Ocak 2022 Çarşamba 15:13
  • Fenerbahçe açıkladı: Yeni hoca İsmail Kartal12 Ocak 2022 Çarşamba 15:00
  • Avrupa'da 2021'e damga vuran 5 orta saha futbolcusu12 Ocak 2022 Çarşamba 12:35
  • Bakan Kasapoğlu: 3 milyon 900 bin öğrencinin yetenek taramalarına başlandı12 Ocak 2022 Çarşamba 12:34
  • Profesyonel liglerin tek namağlup takımı Sakaryaspor12 Ocak 2022 Çarşamba 12:34
  • Futbolda ara transfer dönemi başladı12 Ocak 2022 Çarşamba 11:31
  • Cem Bölükbaşı 2022 sezonunda Formula 2'de yarışacak12 Ocak 2022 Çarşamba 10:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti