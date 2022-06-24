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İtalya'da hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri Türkiye'ye yola çıktı

İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Milano'dan İstanbul'a doğru yola çıktı.
İtalya'da hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri Türkiye'ye yola çıktı

İtalya'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağlarında 9 Haziran'da düşen helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazelerinin Türkiye'ye nakil sürecinde son safhaya girildi.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde İtalyan adli makamlarının talebiyle kimlik tespiti için DNA testinden geçirilen ve otopsi yapılan cenazelerin, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye nakline yeşil ışık yakıldı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu süreci yakından takip etti. Bu çerçevede, Türk vatandaşlarının cenazeleri, bugün Modena'daki morgdan alınarak Milano Malpensa Havaalanı'na getirildi.

Buradaki yasal işlemlerin ardından cenazeler, THY'nin Milano Malpensa - İstanbul seferini yapacak uçağa konuldu.

TK1876 numaralı seferini yapan uçak, yaklaşık 1,5 saatlik rötarla yerel saatle 21.10'da Milano Malpensa Havaalanı'ndan havalandı. Uçağın gece saatlerinde İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, cenazelerin yarın Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasında yapılacak veda töreni sonrası öğle namazını takiben toprağa verileceği duyurulmuştu.

Olay
İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Helikopterde, 4 Türk, 2 Lübnanlı ve 1 İtalyan pilot bulunuyordu. Enkazı 11 Haziran'da bulunan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmamıştı.

Kazaya yönelik İtalyan adli makamlarının soruşturması devam ediyor.

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