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İtalya'da kalorifer kullanımı kısıtlandı

İtalya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan doğalgaz krizine karşı enerji tasarrufu için kış dönemine yönelik belirlenen ısıtma kullanım sürelerine kısıtlama getirdi.
İtalya'da kalorifer kullanımı kısıtlandı

İtalya'da hükümet, kışın enerji tasarrufu için doğalgazla ısınmada tüketimi düzenleyen bir kararname çıkardı.

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani'nın imzaladığı kararnameye göre ülke genelinde kaloriferlerin faaliyet süresi toplamda 15 gün azaltıldı.

Kararnamede ülke 6 iklim bölgesine ayrılırken, günlük kalorifer kullanımı ortalama 1 saat azalacak. Kararname ile daha önceki yıllarda konut ve kamu binaları (hastane ve kreşler hariç) için belirlenen 20 derece ısı limiti 1 derece azaltılarak 19'a düşürüldü.

İşletmelerde limit 17 derece olarak belirlendi

İşletmeler ve sanayi tesislerinde ise limit 17 derece olarak belirlendi. İklim koşullarına göre ısınma sistemlerinde 2 derecelik toleransa izin verilecek ve yerel yönetimler sert iklim koşullarında kararnamede belirtilen sınırlamaları geçici olarak değiştirebilecek.

Yeni Teknolojiler, Enerji ve Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Ulusal Ajansı (ENEA) kısıtlamalar ile ülke çapında 2,7 milyar metreküp doğalgaz tasarrufu yapılmasını öngörüyor.

Kaloriferlerin çalıştırılacağı saatler de duyuruldu

Kararname ise ülkenin güneyinde bulunan en sıcak bölgelerinde (A Bölgesi) kalorifer kullanımı 8 Aralık-7 Mart tarihleri arasında günde 5 saat olarak belirlenirken, kuzeyde bulunan en soğuk bölgelerinde (F Bölgesi) ise kısıtlama uygulanmayacak.

İHA'nın haberine göre başkent Roma'nın bulunduğu D Bölgesi'nde kaloriferler 8 Kasım-7 Nisan döneminde günde 11 saat , ülkenin finans merkezi Milano'nun bulunduğu E Bölgesi'nde ise 22 Ekim-7 Nisan tarihleri arasında günde 13 saat çalıştırılabilecek.

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