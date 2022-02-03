İtalya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için tedbirler gevşetiliyor

İtalya'da hükümet, Kovid-19 aşısı yaptıranlar için sıkı tedbirleri gevşetme kararı aldı.

Aşısızlara yönelik tedbirleri kısa süre önce sıkılaştıran hükümet, aşılılar için ise tedbirleri gevşetecek yeni bir kararname çıkarttı.

Başbakan Mario Draghi'nin bakanlar kurulunda, "Özellikle çocuklarımız için her zamankinden daha açık bir İtalya istiyoruz. Gelecek haftalarda kısıtlamaları kaldırmaya yönelik takvim belirleyeceğiz." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Yeni bir zamanda ve yeni bir aşamadayız." ifadesiyle yeni kararnamenin detaylarını paylaştı.

Buna göre, 3. doz Kovid-19 aşısını olanlar veya en az 2 doz aşı üstüne Kovid-19 geçirip iyileşenler, salgın nedeniyle yüksek riskli kırmızı kategoriye alınan bölgeler de dahil olmak üzere her türlü kısıtlamadan muaf tutulacak. Söz konusu kısıtlayıcı tedbirler, sadece aşı yaptırmayanlar için uygulanmaya devam edecek.

Ülke içinde seyahat etmekten dışarıda yemek yemeye ve diğer sosyal faaliyetlerde şart koşulan "Yeşil Geçiş" sertifikası da 3. doz Kovid-19 aşısı olanlar veya en az 2 doz aşı üstüne Kovid-19 geçirip iyileşenler için süresiz hale getirildi.

Kararnameye göre, İtalya'ya gelip otellerde konaklayacak turistlerden de Kovid-19 aşısı yapıldığında ya da kısa süre önce hastalık geçirildiğinde veya son 48 saatte yapılan negatif sonuçlu test ile temin edilebilen "Yeşil Geçiş" belgesi istenecek.

Hükümet, ayrıca aşı olan öğrencilere yönelik karantina kurallarını da gevşetti. Buna göre, kreş ve anaokullarında 5'ten fazla vaka olması durumunda uzaktan eğitime geçilecek. İlk ve orta dereceli okullarda sadece aşısız öğrenciler uzaktan eğitime geçecek, aşılılar yüz yüze eğitime devam edecek.

Bu arada, hükümetin son onayladığı kararname kabine içinde görüş ayrılıklarını da ortaya çıkardı. Koalisyon partilerinden aşırı sağcı Lig'e mensup bakanlar, eğitime yönelik kurallarda çocuklar arasında aşılı ya da aşısız şeklinde ayrımcılığa sebep olacağı gerekçesiyle kararnameye imza atmadı.

İtalyan basını, hükümetin son kararnamesini "tedbirlerde devrim niteliğinde köklü değişiklik" şeklinde yorumladı. Yeni kararnamedeki kararların, 7 Şubat'tan itibaren uygulanacağı bildirildi.

İtalya'da salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana 147 binden fazla kişi Kovid-19'dan hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 11,2 milyonu geçti.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede en az çift doz aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 87,8'i buldu. Ülkede 20 Eylül 2021'den beri 33 milyon 996 bin 154 hatırlatıcı doz uygulandı.