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İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun soğukkanlılığını takdir etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kritik maçlarda penaltıdan attığı gollerle takımını sırtlamasından dolayı İtalyan basınının takdirini aldı.
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun soğukkanlılığını takdir etti

Inter'in ligin 31. haftasında dün akşam konuk olduğu Juventus'u Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 yenmiş olması, İtalyan basınında "Çalhanoğlu maçın skoruna karar verdi" başlıklarıyla geniş şekilde yer buldu.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'ta çıkan yazıda, Hakan Çalhanoğlu'nun stres yapmadan liderlik özelliğini ortaya koyduğu, Milan, Napoli, Roma, Lazio ve son olarak Juventus karşısında penaltıları gole çevirerek mavi-siyahlıların kritik maçlarda önemli puanlar almasını sağladığı belirtildi.

Haberde, önemi yüksek maçlarda penaltılardaki baskıya dikkat çekilerek, "Topun bir kaya parçası gibi ağırlaştığı böylesi zamanlarda Hakan Çalhanoğlu, güvenilecek bir isim olarak ortaya çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

Milli futbolcunun 5 kritik maçta 5 penaltı golüne imza attığının belirtildiği haberde, "Ne zaman ihtiyaç varsa Çalhanoğlu orada. O, takım arkadaşlarının da güvenine sahip." yorumu yapıldı.

La Gazzetta dello Sport da Hakan Çalhanoğlu'nun soğukkanlılığıyla penaltıyı tekrar ettirilen atışında gole çevirdiğini yazdı.

Ana akım gazetelerden Corriere della Sera'da da Hakan Çalhanoğlu'nun genelde takımda penaltıları kullanan Lautaro Martinez'in yerine cesaretiyle öne çıkarak penaltıyı kullandığı, atış sırasında ilk önce hata yapsa da tekrarını gol yaptığı ve baskı hissetmediği ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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