  • BIST 2.067,66
  • Altın 782.98636
  • Dolar 13.5497
  • Euro 15.4306
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

İthalatta gözetim uygulamasına yönelik düzenleme yapıldı

Bazı ürün gruplarında ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla yürütülen gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi.
İthalatta gözetim uygulamasına yönelik düzenleme yapıldı

Gözetim uygulaması hakkında 14 tebliğ, 2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde gerçekleşen değişiklikler yansıtılmak üzere güncellendi. Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğler, birim gümrük kıymeti belirlenen tutarların altındaki akıllı telefonlar, fotovoltaik hücreler, led ampuller, debriyaj, doğal ahşap panel, bazı kontrplaklar, kapılar ve bazı su ısıtıcılarının ithalatında yürütülecek olan gözetim uygulamasına yönelik hükümleri düzenliyor.

Tebliğlerde bazı aydınlatma cihazları, mobilya, nitril eldivenler, demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller, fren balataları, motorlu taşıtların bazı aksam ve parçalarının ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın uygulanacak gözetime ilişkin esaslar da yer alıyor.

Bu kapsamda, 200 dolar gümrük kıymetinin altında birim kıymeti bulunan akıllı telefonlar, gözetim belgesi aracılığıyla ithal edilebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2021 yılı aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçları açıklandı17 Ocak 2022 Pazartesi 13:49
  • Bakan Varank, 2021'de Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını bildirdi17 Ocak 2022 Pazartesi 13:48
  • Geçen yılı ihracat artışıyla kapatan bebe-çocuk konfeksiyoncuları 2022'den umutlu17 Ocak 2022 Pazartesi 11:51
  • Güneydoğu pamuğunu markalaştıran laboratuvar17 Ocak 2022 Pazartesi 11:51
  • İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 22 milyon arttı17 Ocak 2022 Pazartesi 11:49
  • Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 7 bin 816 megavata ulaştı17 Ocak 2022 Pazartesi 11:48
  • Kur dönüşümünde bankalara komisyon ertelemesi17 Ocak 2022 Pazartesi 11:23
  • Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama17 Ocak 2022 Pazartesi 11:09
  • Borsa haftaya yükselişle başladı17 Ocak 2022 Pazartesi 10:15
  • Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi17 Ocak 2022 Pazartesi 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti