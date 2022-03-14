İyi bir üniversite kazanmanın yolu nedir?

Kaliteli bir hayatın temeli önce ailede sonra okulda atılır. İyi bir gelecek için de iyi bir üniversite kazanmanın yolu yöntemi nedir? Tabi öncesinde iyi bir lisede eğitim görmek çok önemli. Peki iyi bir lisede okumanın yöntemi yolu nedir?

Kaliteli bir geleceğin, prestijli bir hayatın ilk basamaklarını şüphesiz iyi bir lise, iyi bir üniversite oluşturur. Kaliteli bir hayatın temeli önce ailede sonra okulda atılır. Bir ömür çalışacağımız iş hayatı buralarda şekillendirilir. Okul sürecindeki sınavlar birbirini takip eder. Ancak günümüz Türkiye’sinde LGS veya YKS’yi kazanmış olmak yetmiyor. Çünkü 2022 itibariyle baraj uygulaması kaldırıldı. Yani sınavlara giren öğrencilerin büyük bir çoğunluğu boş olan kontenjanlara yerleştirilmiş olacak barajların kaldırılmış olmasıyla. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da daha iyi bir üniversitenin daha iyi bir bölümünü kazanmak gerekiyor. Bu da yetmiyor; yüksek öğrenim sürecinde kendini yetiştirip geliştirmek ve donanımlı hale getirmek aranan özelliklerin başında geliyor.

Peki iyi bir gelecek için iyi bir üniversitede kazanmanın yolu yöntemi nedir? Tabi öncesinde iyi bir lisede eğitim görmek çok önemli. Peki İyi bir lisede okumanın yöntemi yolu nedir? İyi bir lise kazanmanın yolu nereden geçiyor? Kaliteli okulda okumanın yöntemi ne? İşte cevabı:

NİTELİK, DENEYİM, UZMANLIK

LGS ile YKS süreçleri göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin tam ergenlik çağında olacakları bu dönemde nitelikli bir okul ve deneyimli, uzman öğretmenlerle bir arada olması kişilik gelişimi, geleceğini iyi bir şekilde planlama, doğru meslek seçimi gibi birçok konuda büyük önem arz ediyor. En önemlisi de sınavlara doğru kaynaklarla hazırlanmak ve vakti iyi değerlendirerek; süreci kararlı biçimde yönetmek başarı için en önemli etken olarak kabul ediliyor.

TEKNİK GELİŞİMLERİ İYİ TAKİP ETMEK

Günümüz dünyasında genç işsiz sayısı geçtiğimiz yıllara göre artış gösteriyor. Buna neden olarak da teknolojinin bir hayli gelişmesi, makineleşme ile gelen seri üretim, dijital ortamda yetişen gençlerin eski dönemlere göre beceri ve kabiliyet bakımından istenilen nitelikte olmaması, mesleki eğitimdeki yetersizlik gibi faktörler gösteriliyor. Asıl üzerinde durulması gereken nokta ise nitelikli ve kabiliyetli gençlerin yeteri kadar kendini yetiştirememesi.. Her zaman karşımıza çıkan bir sonuç var: İşverenler nitelikli kalifiye personel sıkıntısı yaşarken; gençler ise iş bulamama durumuyla karşı karşıya. İşte burada tekrar tekrar karşımıza kalite okul sorunu çıkıyor... Peki üniversiteyi bitirdiğimizde rahatlıkla iş bulacağımız kaliteli okulda okumanın yolu nereden geçiyor? Cevabı basit: Sınavlarda başarılı olmaktan. Peki sınavlarda nasıl başarılı olacağız? Onun da cevabı basit aslında. 1 yıl süren LGS ve YKS sınavlarına gerektiği değeri vererek doğru ve sürdürülür bir program dahilinde doğru kaynaklarla hazırlanmak. TYT ile AYT’nin teknik özelliklerini iyi kavramak. Bu süreci iyi takip eden mecralardan yararlanmak. Ayrıca hazırlık öğrencilerinin kendilerine sürdürülebilir ve doğru bir süreç belirlemesi...

PROFESYONEL DESTEK OLMAZSA OLMAZ

En önemli olanı da sınava tecrübeli, teknik donanımı yüksek profesyonel ekipler tarafından üretilen doğru kaynaklarla hazırlanmak. Yani sistematik, profesyonel destek almak. Elbette çok çalışmak. Yani ömrümüz boyunca çalışacağımız işe hazırlanmanın adımlarını yavaş yavaş değil, hızlı hızlı atacağımız kısa bir zaman dilimine bağlı sınav süreci… Bu süreç çok iyi değerlendirilirse, doğru kaynaklarla yeteri kadar çalışılırsa hem LGS’de hem de YKS’de başarısız olmak için hiçbir neden yok. Başarı gelecek ve LGS’nin ardından nitelikli bir lise; nitelikli bir lisenin ardından da kaliteli ve prestijli bir üniversite kazanılacaktır YKS ile birlikte.

Tabi tekraren söyleyecek olursak; TYT ile AYT’nin teknik özelliklerini soru tiplerini profesyonelce hazırlanmış kaynaklardan çalışarak sınava en doğru biçimde çalışmak. Çok ama çok önemli… Ülkemizde bu işlere yıllarını veren çok profesyonel kurum ve kuruluşlarımız var. Oralarda en ince ayrıntı dahi değerlendiriliyor. Her faktör göz önünde bulunduruluyor. Öğrencilerin çalışmalarına istikamet çizecek, doğru perspektif açacak simülasyonlar ortaya koyacak yayınevleri var. Bu adreslerden iyi faydalanıp doğru değerlendirilirse; kaliteli okullarda okumanın yolu ardına kadar açılacaktır öğrencileri için. Zaten söz konusu tecrübeli yayınevlerinin işleri sadece bu olduğundan öğrenciler adına bütün teknik durumlar değerlendirilmektedir.

YARIM ASIRLIK TECRÜBE: İŞLER KİTABEVLERİ

Bu noktada karşımıza bütün taleplere cevap verecek profesyonel bir kurum çıkıyor: İşler Yayın Grubu ile İşler Yayın Grubunun ürettiği on binlerce kitabı raflarında sergileyen İşler Kitapevleri… 1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, an itibariyle 500’e ulaşan şube sayısıyla hizmet veriyor… Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli, Türkiye’de eğitim alanında parmakla gösterilen en yetkin yazarların hazırladığı ve çeşit olarak 10 bini geçen kitap sayısıyla İşler Yayın grubu dikkat çekiyor. Sınav alanında Türkiye’nin birikimi olarak addedilen bu yayınlar İşler Kitabevleri aracılığıyla 30 milyon öğrencinin hizmetine sunuluyor. Türkiye’nin en yaygın dağıtım ağına sahip İşler Kitabevlerinde hem YKS hem de LGS hazırlık kitaplarını en uygun fiyata bulmak mümkün. Aile bütçesi fazla zorlanmadan sınava en iyi biçimde hazırlanmak İşler Kitabevleri sayesinde artık eskisi kadar zor değil. Türkiye’nin neresinde yaşarsanız yaşayın bu imkanlardan en iyi biçimde yararlanma imkanınız mevcut.



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