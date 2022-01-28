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İyi Parti, Deva ve Gelecek Partisi ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

İyi Parti lideri Akşener’in, CHP'den ayrı Deva ve Gelecek partileri ile üçüncü bir ittifak kurmak istediği iddiasına ilgililerden açıklama geldi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, iddiayı yalanladı.
İyi Parti, Deva ve Gelecek Partisi ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Millet İttifakı ve CHP'den ayrılarak Deva ve Gelecek partileri ile üçüncü bir ittifak kurmak istediği iddia edilmişti. Bu çarpıcı iddiaya ilgililerden açıklama geldi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, iddiayı yalanladı. 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, liderlerle görüşmelerine hız kesmeden devam ediyor. Yoğun görüşme trafiği Ankara kulislerini hareketlendirirken, son Davutoğlu-Babacan görüşmesi sonrası Cumhuriyet gazetesi bir iddia ortaya attı.  

Cumhuriyet, Davutoğlu’nun Babacan ve Akşener ile birlikte üçüncü bir ittifak kurmak istediğini iddia etti. Haberde, “Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın perde arkasında üçüncü ittifak arayışı olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu’nun, İYİ Parti’yi de yanına alarak Millet’ten bağımsız üçüncü bir ittifak kurmak istediği belirtildi” ifadelerine yer verildi. 

GELECEK PARTİSİ’NDEN AÇIKLAMA: GERÇEKLİKTEN UZAKTIR

“Cumhuriyet’in iddiasına yanıt ise Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan’dan geldi.

Özcan, iddiaları yalanlayarak "Son günlerde Sn.Genel Başkanımız’ın yürüttüğü siyasi görüşmelerle ilgili olarak yayılan bazı kulis haberleri gerçeklikten uzaktır. Samimiyetle ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yönünde ortak bir tavır için çaba sarf edilmektedir" dedi. 


 

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