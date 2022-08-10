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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Artık seçmen velinimet

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçmenin velinimet olduğu o yeni süreci, inşallah birlikte yeni bir siyaset anlayışını inşa ettik. Artık seçmen velinimet" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Artık seçmen velinimet

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Niğde'ye geldi. Akşener, Yeşilgölcük beldesinde halkla buluştu. 2,5 yıldır çok sayıda kent ve dükkan gezdiklerini dile getiren Akşener, halkın sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Siyasette kutuplaşmanın ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Akşener, şöyle konuştu:

"2,5 yıldır il il, dükkan dükkan geziyoruz. Gezme nedenimiz, Türkiye'nin yün yumaklarıyla, hani kedilere atarlar ya kedilerin ayakları dolaşır, meşgul edilen siyasetin, kutuplaştırmaktan, insanları birbirine düşürmekten haz alanların attığı yün yumaklarını ortadan kaldırmak. Vatandaşın dertleriyle dertlenip, çözüm önerip, o çözümler üzerinden de bizi rekabet ettirmenizi sağlamak, yeni bir siyaset anlayışı üretmek üzere tam 2,5 yıldır geziyoruz. Sizi birbirinize düşürenlerin artık o oyunlarının, dümenlerinin sökmediği, seçmenin velinimet olduğu o yeni süreci, inşallah birlikte yeni bir siyaset anlayışını inşa ettik. Artık seçmen velinimet.”

‘HARAMİ DÜZENİ BİRLİKTE YIKACAĞIZ’

Birbirine düşman olma halinin ortadan kalktığını belirten Meral Akşener, “Çocuğu açken, evladı 92 puanla tayin olamamışken, dayısı olan 58 puanla mülakattan tayin edilen gençlerin bulunduğu bir ülkenin varlığını görünce benim kardeşim anladı ki ağalar, harala gürele deyip, sizi çırak çıkartıp kendi yandaşlarına paraları saçmışlar. 5-10 maaş alan danışmanlar varken, senin çocuğun 4 yıllık, 2 yıllık üniversite mezunu olarak iş bulamıyorsa bu işte bir dümen var demektir. Bu dümen, bu harami düzenin inşa ettiği bir dümen. Bu dümeni de bu harami düzeni de birlikte yıkacağız. Helal oylarınızla demokrasiyle sandıkta bunların tamamını 'atta'ya birlikte göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Akşener, daha sonra Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

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