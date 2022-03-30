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İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı

İYİ Parti'de yönetimdeki isimler değişti. Parti lideri Akşener, Koray Aydın'ı teşkilat sorumluluğundan alarak Siyasi İşler Başkanlığı'na getirdi, Yavuz Ağıralioğlu'nu ise Genel Başkan Yardımcılığından alarak görev vermedi.
İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin A Takımı'nı değiştirdi. Koray Aydın'dan teşkilatlar alınırken, son dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'de rahatsızlıklar yaratan Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı. İşte İYİ Parti'deki o değişiklikler..

KORAY AYDIN'IN ELİNDEN TEŞKİLATLAR ALINDI 

Koray Aydın artık teşkilattan sorumlu değil. Siyasi İşler Başkanlığı'na getirildi. Meral Akşener, teşkilatı kendisine bağladı. Böylece İYİ Parti'nin 2 numaralı koltuğu Koray Aydın'dan alınmış oldu. Aydın, daha önce bu koltuk için Akşener'le karşı karşıya gelmişti.

CHP'Yİ RAHATSIZ EDEN AĞIRALİOĞLU A TAKIMI'NDAN ÇIKARILDI 

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi. Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan” çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti

Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen ve Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Ömeroğlu‘na da görev verilmedi.

ŞENOL SUNAT SEÇİM İŞLERİNDEN SORUMLU OLACAK

Kadın Politikaları Başkanlığı’na Ayfer Yılmaz getirilirken, Gençlik ile Doğa ve Çevre Politikaları başkanlıkları da doğrudan Meral Akşener’e bağlandı.

Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Tolga Akalın, Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı’na getirildi. Bu görevi yürüten Nuri Okutan‘a görev verilmedi.

Seçim İşleri Başkanlığı'na da Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Şenol Sunat getirildi.

İşte İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanı....

Siyasi İşler Başkanı: Koray AYDIN

Genel Sekreter: Uğur POYRAZ

Mali İşler Başkanı: Ümit DIKBAYIR

Kurumsal İlişkiler Başkanı: Cihan PAÇACI

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Bahadır ERDEM

Seçim İşleri Başkanı: Şenol SUNAT

Uluslararası Politikalar Başkanı: Ahmet Kâmil EROZAN

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Rıdvan UZ

Ortadoğu Politikaları Başkanı: Salim ENSARIOĞLU

Yerel Yönetimler Başkanı: Metin ERGUN

Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge YILMAZ

Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit ÖZLALE

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Mehmet Tolga AKALIN

Eğitim Politikaları Başkanı: Sevinç ATABAY

Toplumsal Politikalar Başkanı: Ayfer YILMAZ

Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile YÜKSEL

STK İlişkileri Başkanı: Burak AKBURAK

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