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İYİ Partili Ağıralioğlu: Hiperenflasyon zamanına girdiğimizi düşünüyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz hiperenflasyon zamanına girdiğimizi düşünüyoruz. Üç haneli rakamları bekliyoruz enflasyonda." dedi.
İYİ Partili Ağıralioğlu: Hiperenflasyon zamanına girdiğimizi düşünüyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de yönetim krizi olduğunu savunan Ağıralioğlu, "20 yıllık iktidarın karnesi ortadadır. 20 yıl iktidarda kalmış; 20 yıl iktidarda kalmış olmanın kuvvetini, imkanını bulmuş bir iktidar bizi nelerle karşı karşıya bırakmıştır. Yaşama sevincini kaybetmiş bir memleket var. Gözlerinin feri kalmamış bir millet var. Üretirken kazancını kaybetmiş bir memleket var. Elektrik, doğal gaz kesintileri, sanayi için üretimde olan sektörler için ciddi bir maliyettir. Her dokunduğunuzdan feryat figan ses gelir bir memleket haline geldik. Türkiye'de bir yönetim krizi vardır. Bu yönetim krizi Türkiye'de bir türbülansa sebep olmuştur. Memleket ciddi bir şekilde savrulmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'HİPERENFLASYON ZAMANINA GİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Ağıralioğlu, enflasyonun tek rakama inmesinin hayal olduğunu savunarak şöyle dedi:

"En son 'Bankaların 2002'de sermaye yapısını çok güçlendirdik. BDDK'nın varlığı, işte bankalarımızın sermayesi, varlığı bizim için çok büyük kuvvettir,  imkandır' diye konuşan, övünen hükümet, bugün sermaye artırma teşebbüsünde bulunup 52,5  milyar bankalara para basmak mecburiyetiyle karşı karşıya kalmıştır. Biz hiperenflasyon zamanına girdiğimizi düşünüyoruz. Üç haneli rakamları bekliyoruz enflasyonda. Ama ekonomi kurmayları, ekonominin başındaki insanlar, bize enflasyonda tek haneli rakamları göreceğimizi söylüyor. Bu TL'den sıfır atmak gibi bir şey değildir. Anladığım kadarıyla bunca gerçeklikten, rasyonaliteden kopmuş ekonomik program uygulayanların herhalde kafalarında enflasyon rakamlarımızdan virgül atmak gibi bir stratejileri var. Enflasyondan virgül atmadan bu şu andaki gördüğümüz politikalarla enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek hayal bile değildir."

KARAYOLLARINA KAR ELEŞTİRİSİ

Türkiye'deki hava koşullarına da dikkat çeken Ağıralioğlu, Karayolları'nın kardan kapanan yollara geç müdehale ettiğini söyledi.

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