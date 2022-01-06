İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan 'Kazakistan' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Türk devletinin güçlenmesine çalışmak, Kazakistan'ın istikrarına çalışmaktır. Türk devletinin güçlü yardımlarını inşa etmek, Türk dünyasının huzuruna çalışmaktır" dedi.

İYİ Parti'li Ağıralioğlu, parti genel merkezinde Kazakistan'daki eylemlere ilişkin değerlendirme yaptı. Ağıralioğlu, güç mücadelesinin Türk coğrafyalarında olacağına vurgu yaparak, "Türk devletinin yöneticileri de bu hassasiyeti taşımak zorundadır. Türk devletlerinin bağımsız olmasına rağmen bölgede bir Rusya var. Çin'in bölgede yükselen bir güç olarak dünyaya açılma isteklerinin maalesef güzergahı Türk coğrafyalarıdır. Oradaki hakimiyet mücadelesinde eskiden beri pozisyonu olan dünyanın gelişmiş ülkelerinin orada yatırımları vardır. Türk coğrafyalarının tamamında dünyanın güç mücadelesinin ekseni oturtulacaktır. Yani Rusya'sından Çin'ine, İngiltere'sinden, Fransa'sına, Almanya'sına herkes o bölgede güç mücadelesine uygun davranmak için kendisi için avantajlı pozisyon arayacaktır" dedi.

Kazakistan'da yaşanan durumun zor atlatılacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Dünyanın en saygın üniversiteleri arasına girememiş bir ülke bu işleri zor domine eder. Sanayisini, üretimini, ihracatını, ekonomisinin gücünü, ekonomisinin derinliğini dünyayla rekabet edebilecek eşiklere taşıyamayan bir ülke bu süreçte temennilerin birkaç adım ötesine zor geçer. O yüzden bizim benzer huzursuzluklarla avantaj kollamaya çalışacak her hesabı bozabilecek bir güce ulaşabilmemiz için Türk devletini çok güçlü hale getirmek zorundayız. Türk devletinin gücü de güç konuşmaları yapmaktan ibaret değildir. Türk devletinin sahada gücünü, inisiyatifini, iradesini sonuç doğuracak şekle dönüştürecek şey ekonomik, siyasi, iktisadi, askeri güç ve değer orantımız. Dolayısıyla Türk devletinin güçlenmesine çalışmak, Kazakistan'ın istikrarına çalışmaktır. Türk devletinin güçlü yardımlarını inşa etmek, Türk dünyasının huzuruna çalışmaktır. Bölge üzerinde Türk devletlerinin kaderlerine Türk milleti karar verebilmeli. Dış müdahalelerin önüne geçebilecek bir inisiyatif alanını Türk devletler teşkilatı üstlenebilmelidir" diye konuştu.