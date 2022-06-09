İYİ Partili Oral, disiplin kuruluna sevk edildi

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri nedeniyle TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, 2 hafta önce katıldığı YouTube programında, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorulara, "Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması benim açımdan bir engel değil. Çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından, yani 'Sünni' diyeceğimiz daha Müslüman kesim tarafında bu bir endişedir. Bu, oy verilmemesi gereken bir problemdir" dedi.

DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İbrahim Halil Oral'ın disiplin kuruluna sevk edildiği belirtilerek, "İYİ Parti TBMM Yönetim Kurulu'nun 09 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara Milletvekilimiz Sayın İbrahim Halil Oral'ın, katıldığı 'Ankara Masası' isimli YouTube kanalında yaptığı, vatandaşlarımızın inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebi ile İYİ Parti Tüzüğümüzün 74'üncü maddesinin atfı ile TBMM Grup ile Yönetmeliğimizin 9, 10 ve 12'nci maddeleri uyarınca; TBMM Parti Grup Disiplin Kuruluna sevkine, İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi tarafından oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

ORAL: SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI, ÖZÜR DİLERİM

Öte yandan konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Milletvekili Oral, "Özensiz sözlerim ve yanlış anlaşılan ifadelerim için özür diliyorum. Aleviler yüce dinimiz İslam'ın ve Türk milletinin özü ve parçasıdır. Onlara yönelik ayrımcılığı bir insan, bir ilahiyatçı ve bir milletvekili olarak asla kabul edemem. Bu nedenle de söz konusu programdaki sözlerimin yanlış anlaşılmasından ötürü büyük üzüntü duyuyor, başta Alevi kardeşlerimiz olmak üzere bütün milletimizden özür diliyorum. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da konuyu izah etmek amacıyla bir randevu talep ettim. Talebim de olumlu karşılanmıştır" ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: AYRIŞTIRICI İFADELERE ÜZÜLDÜM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Alevi vatandaşlarımıza yönelik sarf edilen ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerden dolayı üzüntümü belirtmek isterim. Yöneticide aranan vasıf mezhep değil; dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır. Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması; ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür" ifadelerini kullandı.