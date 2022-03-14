  • BIST 2.088,48
  • Altın 928.018
  • Dolar 14.7702
  • Euro 16.1872
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -4 °C
»

İYİ Partili Tatlıoğlu: Seçim düzenlemesinin arızaları çok

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Seçim Kanunu teklifine ilişkin, "Seçime giderken, seçim kanunu değiştiren bütün siyasal iktidarlar seçimi kaybetmiştir. Ayrıca bu seçim düzenlemesinin arızaları da çoktur" dedi.
İYİ Partili Tatlıoğlu: Seçim düzenlemesinin arızaları çok

İYİ Partili Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ile MHP'nin ortak imzası ile Meclis'e sunulan Seçim Kanunu teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin Türk siyasi hayatına girmesinin ardından AK Parti'nin TBMM'deki gücünü kaybettiğini belirterek, "2019'da da iktidar büyükşehirlerdeki siyasal gücünü kaybetmiştir. Şimdi sıra bu iktidarın, Cumhur İttifakı'nın tasfiyesidir. Bu görünmektedir" dedi. 

Çok partili sisteme girildikten sonra Türkiye'de farklı seçim sistemlerinin denendiğini hatırlatan Tatlıoğlu, "Ama seçime giderken, seçim kanunu değiştiren bütün siyasal iktidarlar seçimi kaybetmiştir. Bu değişiklik neticesinde yine akıbet aynı olacaktır. Ayrıca bu seçim düzenlemesinin arızaları da çoktur." diye konuştu.

'MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Tatlıoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini belirterek, Türkiye'nin diplomatik çabalarına vurgu yaptı. Tatlıoğlu,  "Diplomatik çözüm arayışlarını memnuniyetle karşılamaktayız. Sorunun uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde çözülmesini arzu etmekteyiz. Bu kapsamda Rusya'yı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygıya çağırıyor ve Rusya'yı işgal ettiği topraklardan bir an önce çıkmaya davet ediyoruz. Türkiye her aklı başında ülke gibi bölgesindeki kavgaları kovmak ve istikrarı sağlamak için her türlü gayreti göstermelidir" ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt'tan kontak tepkisi10 Mart 2022 Perşembe 15:25
  • Fatih Erbakan: Seçimlere girmek için ülke genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz09 Mart 2022 Çarşamba 17:06
  • AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den kar yağışı öncesi seferberlik çağrısı09 Mart 2022 Çarşamba 12:52
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye üretim ve istihdam gücüyle şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ispatladı09 Mart 2022 Çarşamba 12:35
  • Muharrem İnce'den kadınlara karanfil08 Mart 2022 Salı 15:44
  • AK Parti'li Keşir: Kadına yönelik şiddete tolerans yok08 Mart 2022 Salı 14:04
  • Bahçeli'den önemli açıklamalar08 Mart 2022 Salı 11:24
  • Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt: "28 yılın en yüksek enflasyon oranının görmezden geliyor"08 Mart 2022 Salı 10:24
  • CHP'li Öztrak: Yuvarlak masada çatlak olmaz07 Mart 2022 Pazartesi 17:37
  • Göztepe, teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı07 Mart 2022 Pazartesi 14:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti