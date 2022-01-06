İYİ Partili Usta'dan 'Kazakistan' açıklaması: Çözüm sokak değil

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın acilen Kazakistan'da toplantı yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çözüm sokak değil, demokratik şekilde sandıktır" dedi.

İYİ Partili Erhan Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanların işletme hakkı devir sürelerinin uzatılmasını düzenleyen maddesine yönelik eleştirilerde bulundu. Devlete ait 18 limanın daha önce değişik tarihlerde özelleştirildiğini söyleyen Usta, "Özel sektör bu limanları işletiyor. Bu limanların önemli kısmının işletme sürelerinin bitmesine çok uzun süre var. En yakın olanın dahi işletme süresi 2027'de bitiyor. Buna rağmen, AK Parti Grubu ve hükümet, nedenini anlayamadığımız şekilde işletme süresi 5 yıl sonra bitecek olan limanın dahi işletme süresini tekrar uzatmak istiyor. Biz, 'Niye bunu yapıyorsunuz, niye buna ihtiyaç var, niye acele ediyorsunuz?' şeklindeki sorularımıza cevap alamıyoruz" dedi.

'İHRACAT YAPAN SANAYİCİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ'

Usta, ihracatta tarihi rekorların kırıldığını belirterek, "Elbette kırılacak, kırılması da gerekiyor. Avrupa Birliği'nin pandemi nedeniyle ertelenmiş bir talebi var, o gerçekleşiyor. O nedenle ihracatta rekor kırılıyor. Kur şokunun da ihracat üzerinde etkisi var. İhracat yapan sanayicimizi tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz, onlara şükranlarımızı arz ediyoruz ancak dış ticaretin iki boyutu var; ihracata bakıyorsunuz da ithalatta rekor kırmıyor muyuz? Türkiye tarihinin en yüksek ithalatı gerçekleşti. 225 milyar dolarlık ihracata karşın 271 milyar dolar da ithalat oldu. Bir tarafa bakıp diğer tarafı görmeyen anlayışla ülkeyi idare etmek mümkün değil" diye konuştu.

Ciddi bir ekonomi krizinin yaşandığını söyleyen Usta, "Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor. Ekonomimiz çok kötü. Bunu normal bir politikayla sürdürmek mümkün değil" dedi.

'KAYGIYLA İZLİYORUZ'

Usta ayrıca, Kazakistan'da yaşanan olayları kaygıyla izlediklerini belirterek, "Türk Devletler Teşkilatı'nın acilen Kazakistan'da bir toplantı yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çözüm sokak değil, demokratik bir şekilde sandıktır" dedi.