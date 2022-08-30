"İyilik Treni", selin vurduğu Pakistan'a yola çıktı

Ankara'dan Pakistan'a 500 bin ton yardım götürecek 'İyilik Treni' hareket etti. 3 bin çadır, gıda ve insani yardım malzemeleri taşıyan tren. 9 gün sonra İran sınırına ulaşmış olacak.

Toplam 500 ton yardım taşıyan 'İyilik Treni', Ankara Garı'ndan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve çok sayıda kişi tarafından uğurlandı.

'3 BİN ÇADIR, GIDA VE İNSANİ YARDIMLAR VAR'

AFAD Başkanı Yunus Sezer, dün de yardım taşıyan 6 uçağın Pakistan'a ulaştığını belirterek, "Bugün 3 uçağımız daha gidecek ve bu her gün ikişer uçak şeklinde devam edecek. Diğer taraftan demir yoluyla 'İyilik Treni'mizi Afganistan'dan sonra Pakistan'a da yolcu etmeyi Allah nasip etti. 2-3 günlük bir sürede Devlet Demiryolları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir organizasyon yaptık. Bugün itibarıyla ilk trenimizi göndereceğiz. Burada 3 bin çadır, gıda ve insani yardım malzemeleri var. 9 gün sonra İran sınırına ulaşmış olacak" dedi.

10 bin çadırı bölgeye ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Sezer, "Bugün itibarıyla göndereceğimiz 3 bin çadır ile hava yoluyla gönderdiğimiz ve yerelden temin ettiğimiz çadırlar ile beraber 5 bin 200 çadırı, Pakistan'a ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

"YARDIMIMIZA KOŞAN İLK ÜLKE, HER ZAMAN TÜRKİYE OLDU"

Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ise yardımları için Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye ve Pakistan ilişkisinin devletler arasında kalmayıp, halklar arasında da olduğunu aktaran Gazi, "Türkiye, her zaman bizim yardımımıza koşan ilk ülke olmuştur" dedi.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Yalçın ise trendeki 29 vagon içinde toplam 500 tonluk çadır, battaniye ve gıda malzemesi bulunduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Pakistan'da hayatını kaybedenler için dua okundu ve tren uğurlandı.

6 UÇAK VE 'İYİLİK TRENİ' İLE YARDIM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı koordinesinde Pakistan'a 6 uçak ve 'İyilik Treni' ile birlikte 5 bin 120 aile tipi çadır, 7 bin 990 battaniye-yastık, 9 bin 864 gıda kolisi, 3 bin 935 birim muhtelif gıda, 2 bin bebek maması ve hijyen seti, 1320 koli giyim malzemesi, 426 bin tıbbi malzeme gönderildi. Bölgeye ayrıca 1 uçak ile arama-kurtarma ve tahliye faaliyetlerinde kullanılmak üzere 50 motorlu bot, çadır, mutfak seti ve battaniye gönderilmesi planlanıyor.

2'NCİ TREN 1 EYLÜL'DE YOLA ÇIKACAK

Yardım malzemelerinin bölgede dağıtılması ve koordine edilmesi için 11 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 6 sivil toplum kuruluşu görevlisi olmak üzere toplam 20 kişi de Pakistan'da görev yapıyor. 1 Eylül Perşembe günü ise insani yardım malzemelerini taşıyan 2'nci 'İyilik Treni'nin yola çıkacağı belirtildi.